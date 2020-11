Polenta e spinaci alla valdostana una ricetta invernale piena di gusto e colore. Ideale per le serate in compagnia della propria famiglia. Ricetta valdostana ricca di ingredienti semplici e genuini.

Polenta e spinaci alla valdostana, il segreto per preparare un piatto speciale

La ricetta è di difficoltà media e richiede un tempo di preparazione di 25/30 minuti. Iniziamo con gli ingredienti per quattro persone:

a) 380 gr di farina di mais per polenta;

b) 620 gr di spinaci;

c) 250 gr di fontina dolce;

d) 1 spicchio di aglio;

e) 4 cucchiai di parmigiano grattugiato;

f) 50 gr di burro;

g) 3 cucchiai di olio extravergine;

h) 2 cucchiaini di sale (la dose po’ essere diminuita o aumentata in base ai gusti).

Preparazione

Iniziamo con la preparazione della Polenta e spinaci alla valdostana, il segreto per preparare un piatto speciale con l’aggiunta di un po’ di fantasia e colore. Infatti, per riuscire in questa ricetta, il segreto è quello della passione e della pazienza. Bisogna cuocerla lentamente e girarla di continuo in modo da far amalgamare tutti gli ingredienti con la giusta cottura.

La prima cosa da fare è pulire gli spinaci eliminando le foglie sciupate e i gambi, lavare bene con abbondante acqua e asciugare. In una padella versare un cucchiaio di olio e lo spicchio di aglio pulito. Rosolare l’aglio per due minuti e unire gli spinaci. Cuocere a fuoco vivace per 3 minuti, mescolare con un cucchiaio di legno.

Togliere l’aglio e riversare il tutto in un robot da cucina e tritarli. Se non avete il robot potete usare una mezzaluna.

In una pentola versare 1,5 litri di acqua e portarla a ebollizione. Unire un cucchiaio di sale e la farina di mais a pioggia.

Mescolare di continuo con una frusta a mano o con il cucchiaio di legno, bisogna fare attenzione a non formare i grumi.

Cuocere la polenta per circa 8 minuti, senza mia smettere di mescolare. Aggiungere alla fine gli spinaci e mescolare ancora.

Polenta agli spinaci: preparazione finale

Polenta e spinaci alla valdostana, il segreto per preparare un piatto speciale è nella preparazione finale con un tocco di fantasia.

Versare la polenta in una teglia antiaderente, livellarla e lasciarla raffreddare. Ricavare dalla polenta dai 18 ai 20 dischi con un taglia pasta rotondo con diametro di 6 cm.

Grattugiare la fontina e unirla al parmigiano. Adesso in un pentolino bisogna fondere il burro. Imburrare sei tegamini da forno e in ognuno inserire un disco di polenta. Cospargere la polenta con un po’ di parmigiano grattugiato, fontina e un po’ di burro fuso. Proseguire fino a che terminano gli ingredienti, sempre cospargendo con il burro e la fontina.

In forno con il grill per circa 6/7 minuti finché il colore diventa dorato.

Per completare un po’ di pepe rosa, servite la polenta e spinaci alla valdostana calda.