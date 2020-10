Gattò di patate con pan grattato, polpettone, maccheroni al forno. Tutti questi cibi sono indubbiamente deliziosi. Ma, allo stesso tempo, hanno una nota dolente. Quale? Beh, il fatto che lascino le nostre teglie incrostate e davvero difficili da pulire. Passiamo un’infinità di tempo a strofinare sul nostro utensile da cucina. E tutto solo per renderlo nuovamente pulito. Ma se ti dicessimo che c’è un modo per rendere più veloce questo processo? Ci proveresti? Poggia dei fazzoletti sulla tua teglia sporca. Il risultato sarà davvero incredibile. Vediamo perciò nel dettaglio cosa dobbiamo fare.

Pulire una teglia sporca in pochi minuti, ecco come fare

Grasso e sporco ostinato sono i nemici numero uno delle nostre stoviglie. E quando cuciniamo qualcosa usando la teglia, sappiamo anche quanto sia complicato renderla nuovamente pulita. Ma, a salvare la situazione, un rimedio della nonna che potrebbe tornarci davvero utile. Prova a seguire questi consigli e vedrai il risultato. Scrostare una teglia non sarà mai stato così semplice. E tu non dovrai più impazzire mentre la lavi!

Ecco come rimuovere il grasso con questo rimedio della nonna

Prendi la tua teglia sporca e spargi sulle zone coperte di grasso dei tovaglioli asciutti. Ora, dopo averli disposti, versa un po’ di acqua calda. Metti poi la tua teglia nel lavello. In questo modo l’acqua che stai versando non sporcherà il piano cottura! Immergi il tutto per un’ora e lascia in posa. Ora è il momento di rimuovere i tovaglioli. Questi alleati dovrebbero aver assorbito quasi completamente il grasso incrostato sulla teglia. E adesso sciacqua la teglia e ti accorgerai di una cosa sensazionale. Lo sporco verrà via davvero facilmente!

Perciò, poggia dei fazzoletti sulla tua teglia sporca. Il risultato sarà davvero incredibile. E il tuo utensile da cucina sarà come nuovo in pochissimi minuti!

Approfondimento

Cucini le patatine fritte nella teglia? Stai sbagliando, prova a fare così