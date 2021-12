Rispetto all’ultimo report pubblicato, poco è cambiato sul titolo Gibus che rimane impostato al ribasso. Nulla di preoccupante, però, soprattutto se si pensa che da inizio novembre 2020 il titolo è arrivato a guadagnare oltre il 400%.

Che non ci sia nulla di particolarmente grave si capisce anche guardando l’evoluzione del ribasso. Le quotazioni, infatti, hanno raggiunto molto velocemente e superato il I obiettivo di prezzo in area 16,4 euro. Tuttavia, la discesa si è fermata sul primo supporto offerto dalla proiezione in area 15,1 euro. Il futuro del titolo Gibus, quindi, si deciderà alla rottura o della resistenza in area 16,4 euro oppure del supporto in area 15,1 euro.

Qualora si dovesse proseguire al ribasso il prossimo obiettivo si trova in area 13 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione, invece, si trova in area 9,6 euro (III obiettivo di prezzo).

La corsa dei rialzisti troverebbe una decisiva conferma nel caso di una chiusura settimanale superiore a 18,5 euro. In questo caso si aprirebbero le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 22,4 euro. A seguire, poi, il II obiettivo di prezzo si trova in area 28,7 euro e la massima estensione del rialzo in area 35 euro (III obiettivo di prezzo). Potenzialmente, quindi, il titolo potrebbe andare incontro a un rialzo di oltre il 120% nelle prossime settimane.

La valutazione del titolo Gibus

Dal punto di vista della valutazione sulla base dei multipli di mercato si osservi che secondo il rapporto prezzo/utili il titolo è sottovalutato di circa il 50%. Per gli altri indicatori, invece, le azioni Gibus risultano essere sopravvalutate. L’azienda, poi, gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Infine, la società gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Poco è cambiato sul titolo Gibus che rimane impostato al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Gibus (MIL:GBUS) ha chiuso la seduta del 22 dicembre con un ribasso dell’1,88% rispetto alla seduta precedente a quota 15,7 euro.

Time frame settimanale