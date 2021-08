L’estate sta per finire e con l’arrivo di climi leggermente più rigidi non c’è nulla di meglio che prendersi una serata per guardare un film. È possibile che ad agosto ci siamo dati alla pazza gioia, uscendo ogni sera. Se è così, niente di male. L’unico problema è che ci sono dei film davvero imperdibili che stanno per scadere su Netflix. Infatti, c’è pochissimo il tempo rimasto per guardare su Netflix questi 3 capolavori da non perdere assolutamente. Parliamo di film che hanno letteralmente fatto la storia recente del cinema. Da vedere e rivedere perché ogni volta lasciano di stucco.

Pochissimo il tempo rimasto per guardare su Netflix questi 3 capolavori da non perdere assolutamente

Tutti i film elencati di seguito devono essere visti almeno un paio di volte nella vita. In questo momento, tutti gli abbonati Netflix hanno la possibilità di farlo premendo il pulsante play comodamente seduti sul loro divano. Ma attenzione, perché rimane loro poco tempo: questi titoli sono in scadenza tra il 31 agosto e i primi di settembre. Pronti a una serata cinematografica?

Il primo film in scadenza, che va visto a tutti i costi, è il citatissimo Blade Runner. Il capolavoro di Ridley Scott del 1982 non ha certo bisogno di presentazioni: si tratta di un must del cinema di fantascienza. Guardandolo subito, possiamo apprezzare al meglio anche il sequel, uscito nel 2017. È in scadenza il 31 agosto.

Il secondo capolavoro in scadenza, sempre il 31 agosto, è A Beautiful Mind. Il film del 2001 ha collezionato ben quattro premi Oscar: miglior film, miglior regia a Ron Howard, miglior sceneggiatura non originale e miglior attrice non protagonista a Jennifer Connely. Anche per questo, abbiamo le ore contate.

Un po’ di tempo in più per un’interpretazione magistrale

Se per i primi due film elencati siamo davvero agli sgoccioli, abbiamo un po’ più di tempo per gustarci L’ora più buia. Questo capolavoro è il più recente dei 3, datato 2017. Si tratta della ricostruzione storica del momento in cui l’Inghilterra decide di partecipare alla Seconda Guerra Mondiale, visto attraverso lo sguardo di Wiston Churchill. Il film merita di essere guardato per vari aspetti. Su tutti, però, spicca l’interpretazione magistrale di Gary Oldman, nei panni di Churchill. Per questa interpretazione, l’attore britannico ha vinto uno strameritato Oscar come miglior attore. Gli abbonati Netflix hanno tempo fino all’8 settembre per goderselo.

Approfondimento

Sta per tornare la serie comedy da vedere assolutamente per ridere a crepapelle