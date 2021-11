Anche oggi andiamo alla scoperta di un ottimo piatto autunnale, e lo facciamo proponendo una ricetta molto originale. Se impariamo a farlo correttamente, diventerà una delle nostre armi segrete per questa stagione, che sicuramente sorprenderà i commensali. Come vedremo, pochissimi usano la zucca in questo modo in cucina e non sanno cosa si perdono.

Ingredienti

Oggi proviamo a cucinare del pane alla zucca con ripieno di formaggio spalmabile. Per prepararlo, avremo bisogno di questi ingredienti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

450 grammi di purè di zucca;

225 grammi di formaggio spalmabile;

1 cucchiaino di succo di limone;

3 cucchiaini di estratto di vaniglia;

310 grammi di farina;

220 grammi di zucchero di canna;

1 cucchiaino di cannella;

mezzo cucchiaino di noce moscata;

mezzo cucchiaino di zenzero;

un pizzico di chiodi di garofano in polvere;

1 cucchiaino di lievito in polvere;

3 cucchiai di sciroppo d’acero;

180 millilitri di olio vegetale;

60 millilitri di acqua;

mezzo cucchiaino di sale;

mezzo cucchiaino di pepe.

Pochissimi usano la zucca in questo modo in cucina e non sanno cosa si perdono

Una volta che abbiamo tutti gli ingredienti possiamo procedere con la nostra insolita preparazione. Iniziamo preriscaldando il forno a 180 gradi.

Nel frattempo prepariamo il ripieno di formaggio. In una ciotola di medie dimensioni uniamo il formaggio, il succo di limone, la vaniglia e lo sciroppo d’acero. Mescoliamo bene, fino a quando il composto non sarà liscio e cremoso. Poi mettiamolo da parte.

Ora è il momento di preparare il pane alla zucca. Come prima cosa setacciamo la farina in una grande ciotola e aggiungiamo lo zucchero di canna, la cannella, la noce moscata, lo zenzero, i chiodi di garofano, il lievito e il sale. Mescoliamo bene e sbattiamo, così da amalgamare bene.

A parte, in una ciotola media, uniamo la purea di zucca, l’olio vegetale, l’acqua e la vaniglia. Anche qui mescoliamo bene e cerchiamo di rendere il composto uniforme.

Ora è il momento di mescolare gli ingredienti umidi a quelli secchi del nostro preparato. Prendiamo quindi il composto di farina e quello di zucca e mettiamoli insieme, in modo da ottenere una sorta di pastella.

Ora prendiamo una teglia di forma circolare, possibilmente a forma di grossa “ciambella”. Iniziamo aggiungendo metà del composto di zucca nella teglia, e distribuiamo uniformemente. Poi versiamo il ripieno di formaggio, distribuiamo, e aggiungiamo il resto della pastella sopra. Inforniamo e cuociamo per 45 minuti. Togliamo il nostro preparato dal forno e lasciamolo raffreddare per 15 minuti. Tagliamo a fette ed il piatto è pronto.

Chi invece vuole un piatto caldo autunnale con funghi e castagne può leggere questo articolo.