Con l’arrivo dell’estate siamo quasi tutti alla ricerca delle migliori mete per una vacanza. La maggior parte di noi ha già chiesto ferie al proprio capo, e ora deve soltanto capire come passare le settimane di meritato riposo.

Alcune persone scelgono il mare, per potersi tuffare nell’acqua fredda e scappare così dal caldo. Altri invece si mettono lo zaino in spalla e salgono su alte montagne. Ma quello che consigliamo oggi può essere sorprendente per molti, poiché parliamo di una località che ci sembra molto più adatta all’inverno che all’estate. Pochissimi scelgono questa meta nei mesi caldi ma è perfetta per ritrovare il benessere e tutelarci dall’afa.

Perché scegliere questa meta

Se siamo stressati e stiamo patendo il caldo, prenotiamo un weekend alle terme. Qualcuno potrebbe sorprendersi di questo consiglio: perché fare bagni caldi proprio in questo periodo già afoso?

Le ragioni sono molteplici, ed oggi le vediamo nel dettaglio. Innanzitutto, ricordiamo che le terme hanno effetti molto positivi sulla pelle, rallentandone l’invecchiamento. Ma ne elimina anche le tossine, e tramite la sudorazione la rende più luminosa.

Inoltre migliora la nostra circolazione sanguigna, e aiuta a regolare la temperatura corporea. Questo è un aspetto importante che diventa fondamentale in estate, periodo in cui ci sentiamo perennemente accaldati.

Prendiamo questo accorgimento

Siccome uno degli aspetti principali delle terme in estate è il miglioramento della circolazione, diamo un consiglio preciso per potenziarne gli effetti. Cerchiamo di alternare il caldo ed il freddo, magari andando a fare una nuotata in piscina e poi andando in sauna. Troviamo insomma il trattamento migliore possibile per rigenerarci in vista di un’estate che sarà come sempre molto calda.

Ricordiamo che soprattutto in questo periodo è importante restare idratati durante questi trattamenti. Quindi quando andiamo alle terme cerchiamo sempre di portare con noi una borraccia, ci aiuterà molto.

