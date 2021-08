Chi ama trafficare tra attrezzi, terra e ortaggi saprà che agosto è uno dei mesi più soddisfacenti dell’anno.

Infatti, è proprio ad agosto che si sviluppano in maniera più abbondante ortaggi di ogni tipo.

Quando si raccolgono zucchine, pomodori e moltissimi altri ortaggi gli errori sono sempre in agguato. Infatti, bisogna fare attenzione a non commettere gravi errori che potrebbero mettere in pericolo il raccolto.

Tra questi errori uno potrebbe inibire la produzione che, in caso contrario, potrebbe durare ancora fino ai primi giorni di settembre.

In precedenti articoli si era trattato di un problema molto diffuso sulle piante di zucchine e pomodori.

Oggi, invece, si tratterà di un errore commesso durante la raccolta degli ortaggi.

Pochissimi sanno davvero quando raccogliere zucchine e ortaggi per un raccolto abbondante fino a settembre

Importante partire dal presupposto che non tutte le verdure possono essere raccolte nello stesso momento.

Solitamente è meglio procedere la mattina presto o la sera.

Le erbe aromatiche, poi, per aumentare la concentrazione di oli essenziali dovrebbero essere raccolte la mattina presto.

Sarà importante aspettare che l’eventuale rugiada sia stata asciugata dal primo sole del mattino.

Anche tutti gli ortaggi da taglio, poi, dovrebbero essere raccolti la mattina presto o la sera. Infatti, questo permetterà di limitarne la disidratazione successiva alla raccolta.

Inoltre, si consiglia di utilizzare contenitori bassi e rigidi ottimi per non schiacciare gli ortaggi. Dopo la raccolta sarà, però, necessario sistemarli subito in frigorifero per una migliore conservazione.

Ortaggi come finocchi, patate, zucchine, asparagi andrebbero raccolti solamente da ben asciutti. Quindi meglio aspettare prima di procedere, altrimenti si rovinerebbero velocemente se sistemati nel frigorifero da umidi.

Molti raccolgono gli ortaggi nel pomeriggio, si tratta di un’abitudine sbagliata. Infatti, pochissimi sanno davvero quando raccogliere zucchine e ortaggi per un raccolto abbondante fino a settembre.

Come raccogliere

Per evitare errori durante la raccolta degli ortaggi si consiglia di agire con attenzione e mai di fretta.

Infatti, sarà importante utilizzare sempre due mani, una per tagliare, una per sostenere l’ortaggio e tenere ferma la pianta.

Si consiglia, poi, di utilizzare forbici o un coltello affilato se l’ortaggio ha un’attaccatura spessa.