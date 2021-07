Ci sono diversi cibi che godono di pessima fama. In realtà, sono davvero pochi quelli che dovremmo evitare del tutto di mangiare. Infatti, per la stragrande maggioranza sono ricchi di proprietà che hanno degli effetti positivi sul nostro corpo. Il segreto sta tutto in una dieta bilanciata. Dobbiamo variare ed evitare di esagerare anche con i cibi più salutari. Ad esempio, pochissimi sanno che questo sorprendente alimento è fenomenale per tenerci giovani e magre, nonostante molti pensino il contrario.

Cibo molto calorico ma che fa dimagrire

Ci hanno spesso ripetuto di non esagerare con un particolare alimento. Questo infatti è molto calorico e se consumato in grandi quantità può avere effetti negativi sul colesterolo. Se però rimaniamo dentro le dosi consigliate, cioè di massimo uno al giorno, possiamo invece trarne i benefici.

Stiamo parlando delle uova. Queste infatti sono ricche di proteine animali, che quindi rendono le uova piuttosto caloriche, anche se meno di quanto si pensa.

Non ci sono però studi che colleghino il consumo quotidiano di uova, in dosi limitate, a malattie cardiovascolari come quelle causate dal colesterolo cattivo.

Un’eccezione è rappresentata dalle persone affette da diabete, per cui il consumo giornaliero di uova è sconsigliato. Per un individuo sano però, i benefici offerti dalle uova superano di gran lunga i rischi.

Allo stesso tempo, ricordiamoci che anche come cuociamo gli alimenti può renderli più o meno calorici. Quindi, evitiamo di usare olio e burro per ottenere i risultati migliori.

L’uovo contiene delle proteine nobili, quelle più indicate per una dieta sana. Queste, danno un grande senso di sazietà, facendo diminuire il bisogno di mangiare di più. Infatti, le proteine delle uova possono essere assorbite più facilmente dal nostro corpo, rendendole quindi l’alimento ideale per chi fa esercizio fisico.

Le uova contengono anche luteina e zeaxantina, grandi alleati contro l’invecchiamento. A supporto, ci sono anche la colina e la vitamina A, C e B.

