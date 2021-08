Prevenire le malattie all’apparato cardiocircolatorio è molto importante. Parlarne con i medici è sempre la prima cosa da fare, oppure cercare di capire cosa dicono i loro studi. Questo genere di malattie è riconosciuto dall’OMS come una delle prime cause di morte nel mondo. Cercare di prevenirle è dunque estremamente importante. La letteratura scientifica sul tema è ampia e variegata, ma purtroppo non molti la conoscono. Infatti, pochissimi sanno che possiamo prevenire disturbi cardiovascolari e diabete con questa semplice azione quotidiana.

Quanto, come, dove e perché

Humanitas ha recentemente pubblicato uno studio che spiega come la camminata possa aiutarci.

Partiamo dal presupposto che la camminata è un’attività che possono fare tutti ed è consigliata sempre dai medici e specialisti, e ha pochissime controindicazioni. E, dato che l’attrezzatura necessaria per camminare è a basso costo tutti possono permettersela. Lo studio in questione sottolinea che oltre ai già citati disturbi cardiovascolari e diabete, camminare aiuta a prevenire anche altre malattie. Sembra proprio che una buona camminata prevenga l’obesità e le ipertensioni. Inoltre, camminare è utilissimo per rafforzare il benessere dell’apparato muscolo-scheletrico.

Innanzitutto, dobbiamo capire che per avere dei risultati necessitiamo di costanza e di buona volontà. Infatti, gli esperti consigliano di camminare per un minimo di mezz’ora al giorno cinque giorni alla settimana. Sarebbe ancora meglio se potessimo evitare pause in quel lasso di tempo, ma naturalmente tutto dipende dalla nostra età. In secondo luogo, dovremmo scegliere sempre con attenzione l’ora in cui uscire di casa. Nella stagione estiva sarebbe preferibile optare per la mattina o la sera. Se viviamo in una grande città urbana, dovremmo evitare le ore di punta a causa dello smog.

Altre ulteriori piccole regole e un consiglio

Prima di cominciare a camminare serve comunque un po’ di riscaldamento muscolare. Invece di concentrarci sulla lunghezza del percorso, per stare bene occorre guardare l’orologio. Pare proprio che tra le due opzioni, ovvero camminare per molto tempo o per molti chilometri prevalga la prima. Invece, per notare un miglioramento nel nostro aspetto fisico dovremmo seguire le indicazioni dell’OMS, che parlano addirittura di aumento della felicità.

Infine, ciò che sembra contare davvero è però l’aiuto dello specialista. Infatti, prima di intraprendere qualunque cambiamento di abitudini di vita consigliamo una visita.

