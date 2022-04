Pochissimi sanno che possiamo coltivare le fragole anche sul balcone in vaso e con pochi sforzi

Le fragole sono quel frutto che ci ricorda la bella stagione. Dolce, di un bel colore rosso vivo e croccante alle volte, la fragola è uno di quei frutti che mangiamo fin da bambini. Se siamo fortunati, abbiamo degli amici che coltivano le fragole nell’orto e ce le regalano. Altrimenti, le compriamo dal nostro fruttivendolo di fiducia del quartiere o al supermercato. Tuttavia, pochissimi sanno che possiamo coltivare le fragole anche sul balcone in vaso.

Basta un vaso anche piccolo

Infatti, per coltivare questo delizioso frutto anche sul nostro terrazzo, in realtà ci basta un vaso anche piccolo. Il suo diametro deve essere di trenta centimetri ed è addirittura possibile coltivare una o due piantine nello stesso vaso. Bisogna, però, distanziarle un po’ per non farle soffocare troppo.

Dobbiamo poi scegliere un terriccio molto ricco di sostanze organiche, con magari uno strato di argilla sul fondo. Per quanto riguarda la luce, è importante mettere le nostre piccole piante di fragole non troppo al sole ma comunque in un luogo assolato

. Dobbiamo, inoltre, bagnarle spesso ma non troppo e l’acqua andrebbe messa sul terreno evitando le foglie. Naturalmente, subito dopo averle trapiantate dobbiamo bagnarle di più del normale.

Per quanto riguarda invece la raccolta dei frutti, ricordiamo che ci sono davvero poche regole per lavorare bene. In pratica, possiamo raccoglierli ogni volta che maturano, ma meglio la sera tardi o la mattina presto.

Per avere delle belle fragole dobbiamo fare attenzione a due malattie della pianta che sono le più diffuse. Parliamo, infatti, del mal bianco o della muffa grigia che troviamo quando la terra è troppo umida o quando le piante ricevono troppa poca aria.

Inoltre, anche le lumache possono danneggiare le nostre piantine. Se non vogliamo usare dei prodotti chimici per eliminarle, dobbiamo controllare spesso il terriccio e i vasi. Se invece vediamo che le nostre piantine sono attaccate da insetti o persino da uccellini, basterà mettere una rete per coprirle.

Inoltre, coltivare le fragole sul balcone può essere una scelta molto istruttiva per i nostri bambini o piccoli. Infatti, in questo modo riusciranno a entrare in contatto con la natura senza vederla soltanto al supermercato.

