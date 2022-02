L’ISEE è uno strumento molto importante per accedere alle agevolazioni messe in campo dallo Stato per aiutare le famiglie in difficoltà. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente serve alla valutazione della situazione economica delle famiglie ed è fondamentale per accedere a molti Bonus. Tuttavia non esiste un solo ISEE ma l’INPS prevede varie tipologie, da produrre a seconda della prestazione richiesta.

Chi volesse richiedere un Bonus non necessariamente deve presentare la sua situazione economica. Per esempio di recente lo Stato ha messo in campo una serie di agevolazioni fiscali per la mobilità che non richiedono alcun ISEE.

Altre volte chi vuole accedere ad alcuni Bonus deve presentare l’Indicatore della Situazione Economica, come nel caso della richiesta del Reddito di Cittadinanza. Anche il nuovo Bonus per le famiglie, l’Assegno Unico, richiede un ISEE. Il contributo varia a seconda dello scaglione e può arrivare anche a 870 euro all’anno. Una famiglia di 4 persone può ottenere questo contributo solamente se ha un ISEE inferiore a una certa cifra.

Tuttavia lo Stato potrebbe richiedere un modello di ISEE specifico a seconda della agevolazione prevista.

Pochissimi sanno che non esiste un unico ISEE per le agevolazioni economiche e alcuni Bonus richiedono questi modelli

Oltre all’ISEE ordinario, necessario per accedere a vari Bonus, l’INPS prevede anche alcuni specifici modelli. Chi è disabile o non autosufficiente deve presentare l’ISEE socio sanitario per accedere alle agevolazioni relative all’assistenza domiciliare. Inoltre chi non può essere assistito a domicilio può utilizzare questo modello specifico per avere ospitalità in strutture residenziali.

Questo ISEE ha addirittura una sotto tipologia, l’ISEE sociosanitario residenziale, per valutare il diritto d’accesso in strutture residenziali come RSA o RSSA.

L’Assegno Unico è rivolto a famiglie che hanno dei figli. Tra queste famiglie ci possono essere nuclei con minorenni di genitori non coniugati tra loro o non conviventi. Queste famiglie per accedere a determinati Bonus devono presentare anche l’ISEE minorenni.

Anche per lo studente universitario esiste un ISEE specifico. Coloro che vogliono accedere ai benefici riservati dalle prestazioni per il diritto allo studio universitario, devono presentare l’ISEE università. Questo documento dà diritto ad eventuali agevolazioni sul costo del vitto e dell’alloggio in caso domicilio lontano dalla residenza.

Pochissimi sanno che non esiste un unico ISEE e conoscono solo quello ordinario. Qualcuno potrebbe confondere l’ISEE ordinario con quello corrente. L’ISEE corrente si riferisce alla situazione economica degli ultimi 12 mesi del nucleo familiare. Il documento serve ad aggiornare un improvviso cambiamento di reddito delle famiglie che hanno subito eventi sfortunati. Per esempio la perdita del posto di lavoro di un componente del nucleo familiare.

