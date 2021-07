Per combattere i segni del tempo e aiutare la pelle a mantenersi più sana e giovane, dovremo di sicuro concentrarci sull’alimentazione. Certo, non esiste mica una formula magica che ci aiuti a restare sempre giovani: ma con una giusta alimentazione sarà comunque possibile rallentare l’invecchiamento della pelle fino ai limiti del possibile. Vediamo allora che, anche se pochissimi sanno che mangiare questi cibi ringiovanisce la pelle rendendola liscia e lucente, il risultato sarà davvero strabiliante.

L’importanza dell’alimentazione nella cura della pelle

Tenendo comunque a mente che il corredo genetico, lo stress e i livelli di esposizione al sole sono i veri elementi principali che causano problemi alla pelle. Oltre a questo, però, negli ultimi decenni molti studi scientifici hanno dimostrato che esiste un collegamento fra corretta alimentazione e benessere della pelle.

Giovinezza e aspetto della nostra pelle sono dunque determinati in buona parte dalla quantità, qualità e tipologia di cibo che mangiamo. Se si è però alla ricerca di una regola generale, dovremo quindi rifarci a quella dell’equilibrio: un abuso o un eccesso di un alimento piuttosto che di un altro è sicuramente svantaggioso per la pelle e va ad interferire negativamente sulla rigenerazione cellulare. Ecco perché i nostri pasti dovrebbero essere sempre vari e completi di tutti i macronutrienti.

Pochissimi sanno che mangiare questi cibi ringiovanisce la pelle rendendola liscia e lucente

Vediamo allora assieme tre cibi semplici e comuni che hanno effetti eccezionali per la cura della nostra pelle. Il primo di questi sarà sicuramente il peperoncino, il quale, oltre a dare quel tocco in più ai piatti, è anche estremamente ricco di antiossidanti. Contiene poi abbondanti dosi di vitamina C permettendo all’organismo di bruciare più velocemente i grassi tutte caratteristiche che lo aiutano a combattere i segni del tempo.

Un’altra pietanza altrettanto benefica è anche la frutta secca: arachidi, noccioline e noci sono infatti una incredibile fonte di acidi grassi naturali, come l’Omega-3. Proprio per questo motivo sono perfetti contro l’invecchiamento cellulare e in più contribuiscono a migliorare il sistema immunitario e a prevenire malattie cardiovascolari.

Per finire poi anche il cioccolato è un tipo di cibo che, se assunto nelle giuste quantità, è una portentosa fonte di flavonoidi naturali. I quali, per l’appunto, gli conferiscono strabilianti proprietà antiossidanti utilissime contro l’invecchiamento della pelle.

