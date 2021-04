Pochissimi sanno che la quinoa e altri alimenti sono perfetti per gli snack da aperitivo senza glutine

Pochissimi sanno che la quinoa, il grano saraceno e l’amaranto, sono perfetti per gli snack da aperitivo senza glutine. Ben diversi da riso, frumento e mais, ma ottimi per arricchire il menù di sapori che assomigliano a quelli dei cereali, sono ricchi di nutrienti benefici.

Ecco le loro caratteristiche principali e come prepararli per gli snack da aperitivo con la mini guida degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Focaccine al forno alla quinoa

Le deliziose focaccine al forno che possiamo accompagnare con hummus di ceci o di melanzane, ricotta e formaggi, non sono fatte di frumento e sesamo. Ma di farina di grano saraceno, originario dell’Asia e coltivato in Italia fin dal Medioevo. Soprattutto in Valtellina, dove si usa per impastare i pizzoccheri.

I chicchi dal sapore intenso e delicatamente amarognolo si combinano bene con il gusto della quinoa, una pianta che fa parte della famiglia degli spinaci. Si raccolgono i frutti, piccole sfere color paglierino, rosse o nere.

La quinoa e i semi di zucca per arricchire le insalate

Basta sciacquarla bene per 5 minuti, metterne mezzo chilo in un litro d’acqua, far bollire 15-20 minuti e poi spegnere il fuoco e lasciarla gonfiare. Questi aperitivi contengono 368 calorie ogni 100 grammi. Sono ricchi di acido folico, calcio, fosforo, ferro, magnesio, rame e zinco.

Il popcorn senza mais

Ecco l'alternativa ideale per fare il pop corn per gli amici celiaci. Basta scaldare dei chicchi di amaranto in una padella coperta e condirli con un po' di sale. Il pop corn di amaranto contiene 371 calorie per 100 grammi, le vitamine C ed E, calcio, ferro, magnesio, fosforo, potassio e manganese.

Con questi piccolissimi grani si può preparare una polenta facendo cuocere una tazza di amaranto con due tazze d’acqua per 40 minuti. Si può condire, poi, con verdure saltate in olio bollente: peperoni gialli e verdi, melanzane e pomodorini, guarnendo con basilico.