Il gatto è un animale affettuoso e cordiale a discapito di come viene descritto. Infatti, nell’immaginario comune, è il cane ad essere il migliore amico dell’uomo. Il felino, solitamente, viene visto come più indipendente e freddo. Ma le cose non stanno esattamente così. Sicuramente i gatti hanno un modo di comportarsi particolare e in alcuni casi possono apparire più distaccati. Ma questa è solo l’apparenza. Dobbiamo, piuttosto, cercare di capire il modo in cui comunicano con noi per cogliere le loro emozioni e le sfumature del loro carattere.

Pochissimi sanno che è così che il gatto ride e dice di essere felice

Non tutti conoscono il linguaggio del corpo di un felino. I gatti, di natura, tendono a mostrare le proprie emozioni in modo diverso. E forse molti li fraintendono perché non sanno esattamente come interpretare alcuni gesti. La maggior parte delle persone, per esempio, sa che le fusa sono un modo per il felino di dimostrare affetto. Ma ci sono tanti altri modi in cui il nostro piccolo amico peloso ci comunica la sua gioia e la sua felicità. E oggi vogliamo indicarne uno che non tutti si aspetterebbero.

Ecco come il gatto ci fa capire di essere felice con noi

Tralasciando, ovviamente, le fusa, lo strusciarsi contro le gambe e gli occhi socchiusi quando ricevono le carezze, i gatti hanno dei modi diversi di comunicare la loro gioia. In primis, per esempio, se vediamo il nostro gatto seduto con il viso rivolto verso l’alto, vuol dire che si sente a suo agio. Dunque, sapremo che lo stiamo facendo sentire a casa con noi. Inoltre, per dimostrare la loro contentezza, i felini, proprio come i cani, si sdraiano con la pancia rivolta verso l’alto. In questo caso, ci dimostrano di essere contenti e di fidarsi di noi e pochissimi sanno che è così che il gatto ride e dice di essere felice! Da oggi, perciò, leggiamo bene i segnali che il nostro felino ci manda e potremo capirlo a 360 gradi!

