Senza arrivare a Sansone e alla forza che risiedeva nei suoi capelli, sappiamo che averli sani, forti e brillanti è importante. In primo luogo, è il biglietto da visita di ognuno di noi. Un bel sorriso e dei bei capelli ci danno subito un’alta impressione della persona che abbiamo di fronte. Inoltre, avere dei capelli in ordine, curati e puliti dimostra attenzione alla propria persona e al proprio modo di stare in società. Esistono tantissime soluzioni per ottenere questo risultato. Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di piante e della loro azione benefica sui nostri capelli. Infatti, pochissimi sanno che basta modificare una diffusa abitudine per avere capelli lucidi e brillanti.

Se abbiamo la forfora

Già solo a parlare di forfora in molti tra noi si sentono male. Alla vista è davvero fastidiosa, e può rappresentare un segno di grande negligenza. Il cuoio capelluto e, in particolare, la funzionalità delle ghiandole sebacee sono la causa della forfora. Infatti, questa non è altro che una desquamazione della nostra pelle e sta a significare una sostenuta secrezione di sebo.

L’abitudine da modificare per prevenire la forfora è seguire una dieta sana. Infatti, migliorare le proprie abitudini alimentari è la base per evitare questo genere di problema. In particolare, andrebbero evitati gli eccessi di grassi e le lunghe settimane senza alcuna attività fisica. Naturalmente bisognerebbe anche evitare di molto il consumo di alcolici e superalcolici, e ridurre il numero di sigarette fumate al giorno. Certamente se riuscissimo a smettere di fumare sarebbe ancora meglio, e non solo per i nostri capelli.

Inoltre, c’è un’altra variabile che dovremmo tenere sotto controllo: la nostra ansia e il nostro stress. Quest’ultima causa della forfora è però al di fuori delle nostre possibilità di controllo. Lo stress psicologico non è altro che una conseguenza di comportamenti altrui che ci danneggiano. L’unica cosa che possiamo fare è cercare di vivere al meglio la nostra vita, cercando di non dar troppo peso ai comportamenti e parole degli altri. Infine, se possiamo, dovremmo stare di più al sole.

Trattamento

Innanzitutto, dovremmo provare a seguire i consigli di cui abbiamo parlato. Se vediamo che proprio il disagio persiste, dovremmo prenotare una visita specialistica. In genere è il dermatologo lo specialista indicato per questo genere di problemi. Quindi, non cerchiamo di risparmiare sulla salute e, nel caso, prenotiamo questa visita.

