Può sembra incredibile ma ci sono frutti che possono portare al danneggiamento di alcune funzioni del cervello se consumati in dosi eccessive. Ed appare ancora più incredibile se si pensa che proprio questi frutti sono consigliati dagli esperti perché fonte di beneficio per l’organismo. Per esempio, c’è una bacca che offre grandi benefici, eppure pochissimi sanno che 50 grammi quotidiani di questo diffusissimo frutto potrebbero danneggiare cervello e memoria. Ma come è possibile? La risposta sta nell’abuso.

Facciamo un esempio. Da anni si stanno facendo crociate contro il colesterolo. Infatti livelli eccessivi di colesterolo cattivo, il tipo LDL, nel sangue, portano a una serie di gravi patologie. Ma è anche vero il contrario, il colesterolo è fondamentale per alcuni processi dell’organismo. Quindi attenzione a non eliminare questa molecola dall’organismo che ci difende da Alzheimer e demenza.

C’è un frutto i cui benefici per l’uomo sono stati dimostrati da ricerche. Eppure questo stesso frutto, se consumato in dosi eccessive può fare male. E non ci riferiamo a semplice indigestione o al mal di stomaco. I problemi causati da questa bacca riguardano i processi cognitivi, in particolare la memoria.

Uno studio del progetto China Health and Nutrition Survey ha scoperto che dosi massicce di peperoncino possono causare danni ai processi della memoria. Questo fenomeno è accentuato specialmente per chi ha più di 55 anni. Questa ricerca è durata per oltre 15 anni, dal 1991 al 2006 ed ha coinvolto 4.582 persone. I risultati sono sorprendenti, perché rivelano l’esatta dose quotidiana di peperoncino che può essere dannosa per il cervello. Secondo lo studio coloro che consumano oltre 50 grammi di peperoncino al giorno hanno il rischio doppio di probabilità di perdita di memoria.

Lo stesso autore dello studio si è dimostrato sorpreso di questi risultati. Infatti in precedenti ricerche aveva riscontrato un beneficio dal consumo di peperoncino per il ridurre peso corporeo e la pressione sanguigna. Ma questo studio ha anche dimostrato come in dosi superiori a 50 grammi al giorno, questa bacca possa essere dannosa ai processi cognitivi. In particolare può danneggiare i processi della memoria di adulti e persone anziane.

