La frittata è fra le ricette più economiche e versatili. Si può cucinare con le zucchine, con le cipolle, coi pomodorini. C’è solo l’imbarazzo della scelta! Oggi però la Redazione di ProiezionidiBorsa propone una variante originale: pochissimi preparano questa ricetta autunnale ma è perfetta per assumere ferro in abbondanza e sali minerali.

Due ingredienti ricchi di proprietà nutritive

L’autunno regala un’abbondanza di frutti e ortaggi che fanno bene alla salute, dalla verdura che aiuta a prevenire il cancro fino a quella che abbassa il colesterolo e depura l’organismo.

Fra i prodotti autunnali più benefici c’è anche il radicchio. Sebbene lo si trovi in commercio tutto l’anno, questo ortaggio è infatti di stagione a cavallo tra l’autunno e l’inverno. Il radicchio più famoso è sicuramente quello rosso, ma ne esiste anche una varietà verde che ha una proprietà inaspettata.

Il radicchio verde è infatti da tempo conosciuto come rimedio anti-anemia. Lo confermano anche gli esperti: questo ortaggio è fra le migliori fonti di ferro di origine vegetale. È dunque perfetto per chi non vuole mangiare la carne, ma ha comunque bisogno di fare il pieno di ferro.

Il radicchio verde è dunque il primo ingrediente della frittata autunnale. Il secondo sono le patate. Considerate spesso un alimento povero, le patate sono in realtà ricchissime di proprietà nutritive. In particolare, apportano diversi sali minerali: fosforo, magnesio, calcio, sodio, ferro. Contengono addirittura più potassio delle banane.

Insomma, combinando radicchio verde e patate si ottiene un piatto ricco di ferro e altri sali minerali. Ecco dunque come fare.

Pochissimi preparano questa ricetta autunnale ma è perfetta per assumere ferro in abbondanza e sali minerali

Molti, non conoscendo il radicchio verde, non sanno come prepararlo. Ma la ricetta della frittata autunnale con radicchio e patate è davvero semplicissima.

Ingredienti:

4 uova;

1 mazzo di radicchio verde;

2 patate;

olio d’oliva;

sale e pepe;

rosmarino o altre erbe aromatiche a piacere.

Procedimento:

sbucciare le patate, tagliarle a rondelle, sbollentarle e farle dorare in padella con olio d’oliva e erbe aromatiche; pulire il radicchio e scottarlo in acqua bollente per un paio di minuti, poi strizzarlo bene, sminuzzarlo e aggiungerlo alle patate in padella; regolare il tutto di sale e pepe; sbattere le uova e versarle in padella con il radicchio e le patate; cucinare la frittata senza dimenticarsi di girarla e gustare.

