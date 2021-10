Le patate, un tempo un tubero esotico, sono ormai entrate a far parte della nostra dieta e della nostra tradizione. Sono estremamente versatili e ci saziano facilmente spendendo pochissimo. Eppure, ormai utilizziamo quasi esclusivamente una sola varietà di patata, quando ne esistono altre dalle caratteristiche davvero molto interessanti. Pochissimi lo sanno, ma sono queste le patate ideali che non si sfaldano in cottura. Si trovano soprattutto al mercato o nei supermercati più forniti, ma una volta provate non vorremo più tornare indietro.

Le varietà di patata sul bancone

Il primo passo è riconoscere che le patate che vediamo sul bancone non sono tutte uguali. Non varia solo la forma o il colore, ma anche la consistenza. Questo rende alcune varietà più adatte di altre a una particolare preparazione. Solitamente ci si confonde facilmente fra due particolari varietà di patate, dato che sono molto simili all’apparenza. Si tratta di quella pasta bianca e a pasta gialla. Le prime sono ricche di amido e per questo molto farinosa. Sono adatte per purè, gnocchi e crocchette. Infatti, la loro caratteristica principale è proprio quella di non riuscire a mantenere la loro forma e di sfaldarsi.

Invece, quella a pasta gialla sono più compatte e sono quindi adatte a tutte le altre preparazioni. Ci sono poi le patate novelle, più piccole e saporite, ma anche le patate dolci americane. C’è però un’altra varietà di patate che cresce anche entro i nostri confini ed è tipica delle montagne. Si tratta delle patate rosse, che in realtà di rosso hanno solo la buccia. La pasta all’interno invece è soda e saporita, la varietà perfetta.

Le patate rosse appaiono con una buccia che va dal rosso al marrone E sono leggermente più piccole delle altre. La polpa è chiara e hanno la straordinaria caratteristica di rimanere compatta anche dopo cotture molto lunghe. Insomma, le patate rosse non si sfaldano, quindi, a meno che non vogliamo ridurle in purea, queste sono la scelta migliore. Possiamo farle bollite, al forno, in umido, fritte e anche alla brace. Sono perfette quindi per la stragrande maggioranza delle preparazioni.

Alcune varietà di patata rossa sono più conosciute di altre, come quelle di Celtica a d’Arezzo o di Colfiorito a Perugia. Adesso però rientra facilmente nei menù dei migliori ristoranti di tutto il Mondo, sino alla nostra tavola.

Quindi, non limitiamoci a scegliere sempre le solite varietà alimentare. Ad esempio, pochi lo sanno ma questi sarebbero i funghi più buoni da acquistare in autunno. Essere curiosi, spesso ci ripaga con ottimi piatti che faranno leccare i baffi a ogni invitato.