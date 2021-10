Cani e gatti portano serenità nelle nostre vite. Quando torniamo a casa e ci accolgono con il loro amore incondizionato, il nostro cuore si riempie di gioia. Ma, è una realtà da accettare, avere un amico a quattro zampe significa essere sempre pronti ai danni che potrebbe causare. In questo articolo impareremo a risolvere un problema piuttosto comune per chi ha un gatto. Pochissimi lo sanno ma se il gatto vomita sul tappeto questi sarebbero i rimedi casalinghi per una pulizia perfetta. Di seguito ne elenchiamo alcuni orientativi.

Perché il nostro micio vomita

Prima di tutto, pensiamo al nostro micio. Se è la prima volta che capita, potremmo spaventarci molto, ma vomitare per un gatto non è così infrequente. Se mangia con eccessiva velocità, soprattutto degli alimenti secchi, potrebbe rigurgitare il cibo non digerito. Il vomito, inoltre, potrebbe essere causato dalla presenza di pelo nell’esofago o nello stomaco. Un fatto piuttosto comune, causato dalla pulizia quotidiana del nostro amico felino.

Massima cautela se il problema persiste

Se il micio continua a stare male, tuttavia, potrebbe avere problemi più gravi. Il vomito potrebbe essere un modo per eliminare una sostanza tossica assunta per errore. Oppure, il sintomo di un problema di salute: parassiti, infezioni, insufficienza epatica o renale (soprattutto nei gatti anziani). In questi casi, contattiamo immediatamente il veterinario. Ricordiamoci inoltre di curare sempre l’alimentazione del nostro amico a quattro zampe, adeguandola in base all’età e alle sue esigenze.

Assicuratici che il nostro gatto stia bene, interveniamo subito per rimediare ai danni che ha fatto. Il tappeto è uno degli elementi d’arredo più complicati da pulire. Eppure, se agiamo subito e siamo ben preparati, potremmo riuscirci utilizzando un rimedio casalingo.

Le fasi della pulizia

Prima di tutto, apriamo le finestre, per arieggiare la stanza ed eliminare i cattivi odori. Armiamoci di guanti usa e getta, mascherina e tanta pazienza. Inizia la pulizia.

Rimuovere i residui solidi dal tappeto

Con dei tovaglioli o della carta assorbente, rimuoviamo i residui solidi rimasti sul tappeto, facendo attenzione a non schiacciarli. Se necessario, utilizziamo un raschietto per eliminare i pezzetti incastrati tra le fibre.

Lavare e asciugare

Riempiamo uno spruzzino di acqua fredda. Nebulizziamola sull’area interessata, dopodiché utilizziamo un asciugamano per eliminare ogni traccia di sporco. Prendiamo un secondo asciugamano e asciughiamo il tappeto.

Utilizzare una soluzione fatta in casa

Per completare la pulizia senza lasciare macchie, prepariamo una soluzione casalinga. Riscaldiamo 480 ml d’acqua e versiamo un cucchiaio di sale da cucina. Mescoliamo finché non è completamente sciolto. A questo punto, aggiungiamo 120 ml di aceto bianco, due cucchiai di alcol e uno di detergente. Torniamo a mescolare. Il nostro rimedio per tappeti sporchi è pronto all’uso.

Ultimi accorgimenti per far tornare il tappeto come nuovo

Immergiamo una spugna nella soluzione e passiamola sulle macchie rimaste. L’operazione potrebbe richiedere del tempo, e rovinare irrimediabilmente la spugna, ma il tappeto dovrebbe tornare al suo antico splendore. Per eliminare l’odore e velocizzare l’asciugatura, spargiamo del bicarbonato di sodio sulla parte appena pulita e aspettiamo qualche ora. Passiamo l’aspirapolvere per togliere il bicarbonato e il gioco è fatto.