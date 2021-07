Ci sono alcuni alimenti che possono fare davvero benissimo alla nostra salute. Ma se non ne conosciamo esattamente le proprietà, è difficile capire cosa mettere in tavola. Infatti, ci sono alcuni alimenti buonissimi che possono fare davvero del bene al nostro organismo. E soprattutto possono aiutarci a prevenire delle malattie che spaventano tutti noi. Vediamo oggi, per questo motivo, un frutto che potrebbe proteggerci da alcuni mali che non vorremmo assolutamente avere.

Pochissimi lo sanno ma questo frutto delizioso combatte Alzheimer e i problemi cardiovascolari

A quanto pare, l’uva può aiutare a prevenire l’Alzheimer. A confermarlo, uno studio condotto dall’Università della California che ha preso in esame alcuni volontari, divisi in due gruppi. Al primo, i ricercatori hanno dato un grappolo d’uva rossa al giorno. Al secondo, invece, questa porzione è stata tolta. I risultati hanno evidenziato che, per mantenere il cervello attivo e la memoria sempre alta, dovremmo mangiare un grappolo d’uva ogni giorno. Grazie ai polifenoli, infatti, allontaneremmo il rischio di Alzheimer molto facilmente.

E per quanto riguarda i problemi cardiovascolari

Ma l’uva ha anche un’altra grandiosa proprietà. Pare, infatti, che possa aiutarci anche a combattere i problemi cardiovascolari. A sostenerlo, una ricerca del CREA Viticoltura ed Enologia, aiutata dagli studiosi dell’Università di Bari. L’uva che è stata presa in esame è l’Autumn Royal a bacca nera che, grazie ai suoi composti quali polifenoli e vitamine, acquisisce proprietà antiossidanti e ricostituenti. In questo modo, questo alimento allontanerebbe i fattori di rischio che potrebbero portare a disturbi cardiovascolari.

Perciò, pochissimi lo sanno ma questo frutto delizioso combatte Alzheimer e i problemi cardiovascolari. Da oggi, grazie a queste informazioni, saremo sicuramente capaci di capire come sfruttare questo buonissimo alimento. Ovviamente, potremo anche parlarne con il nostro medico curante, associando inoltre l’assunzione dell’uva a uno stile di vita sano e regolare.

