In questo periodo moltissimi di noi sono alla ricerca di ricette sfiziose, per stupire ospiti e famiglia durante le cene natalizie. E se c’è un campo in cui la fantasia si spreca è quello dei dolci. Solo pochi giorni fa abbiamo scoperto come creare la torta veloce e morbidissima che sta facendo impazzire grandi e piccini. Oggi ci dedicheremo a un grande classico delle feste: il pandoro. Proveremo, però, a dargli una veste inedita e a farlo diventare un capolavoro culinario. Infatti, pochissimi lo sanno ma è questo il metodo geniale per riciclare il pandoro e trasformarlo in un dolce da chef stellati. Una ricetta davvero semplice e per cui ci serviranno alcuni tipici prodotti di stagione. È il momento di aprire la dispensa.

Panettone e pandoro sono tra i dolci più regalati delle feste. E molto spesso non riusciamo a mangiarli tutti. Oppure semplicemente siamo stanchi dei soliti gusti. Ma da oggi non sarà più così. Il motivo è che possiamo trasformare il pandoro nella base di uno splendido dolce alle mele con uvetta e noci.

Per prepararne 6 porzioni, quindi, avremo bisogno di:

1 pandoro;

20 grammi di burro;

4 uova;

450 ml di latte intero;

mezzo cucchiaino di zenzero in polvere;

60 grammi di zucchero semolato;

2 cucchiaini di zucchero di canna;

3 cucchiai di gherigli di noce;

3 cucchiai di uvetta;

3-4 mele rosse.

Come preparare il dolce alle mele con uvetta e noci

Tagliamo il pandoro per orizzontale, creando fette spesse circa 1 cm. Dalle stesse fette proviamo a ricavare degli spicchi. Completata l’operazione, ungiamo con il burro una pirofila rettangolare da forno.

Possiamo procedere con le mele. Laviamole e tagliamole a fettine sottili senza rimuovere la buccia. Proseguiamo con la ricetta e in una ciotola sbattiamo le uova e amalgamiamole con lo zenzero, il latte e lo zucchero semolato.

È il momento della composizione. Nella pirofila disponiamo uno strato di fette di pandoro alternato a uno di mele. Aggiungiamo anche l’uvetta e ripetiamo fino alla fine degli ingredienti. Mettiamo il composto con le uova sopra il dolce e spolverizziamo la superficie con lo zucchero di canna.

Siamo pronti per la cottura. Impostiamo il forno a 180 gradi e cuociamo per 20 minuti. A questo punto togliamo il dolce dal forno, spolveriamo con le noci tritate e facciamo cuocere altri 10 minuti.

Adesso possiamo servire. Ovviamente dopo aver ricoperto il dessert con una spruzzata di zucchero a velo.

