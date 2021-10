Con l’arrivo dell’autunno le temperature sono cambiate un po’ dappertutto. Le giornate ormai si fanno sempre più corte e fredde.

Ci vestiamo con capi più pesanti anche in casa, ma, nonostante ciò, non è raro sentire freddo ai piedi. Sfortunatamente, i piedi freddi sono un problema piuttosto comune che potrebbe rovinarci la giornata. Pertanto, oggi vogliamo spiegare alcuni semplici rimedi a questo problema. Infatti, pochissimi lo fanno ma per non avere più piedi freddi potrebbero aiutare 4 geniali trucchetti della nonna.

I piedi sono una parte molto delicata del nostro corpo. Se non riserviamo loro le giuste attenzioni, possono comparire calli, duroni e vesciche molto dolorose. Per risolvere il problema, diciamo addio per sempre alle dolorosissime vesciche ai piedi con questi strabilianti metodi.

Come sappiamo, le nostre nonne usavano rimedi naturali per risolvere i problemi di ogni giorno. Per fortuna, la loro saggezza può aiutarci anche in questo caso.

Pertanto, se vogliamo saperne di più, consigliamo di continuare a leggere questo articolo.

Il primo rimedio che suggeriamo è un massaggio ai piedi. Probabilmente non ci pensiamo mai, ma massaggiare i piedi è il metodo più semplice per scaldarli.

Se vogliamo ottenere un risultato ancora più efficace, usiamo dell’olio caldo. L’olio ha azione emolliente e renderà più semplice e piacevole il massaggio.

Potremo usare del classico olio di oliva oppure uno specifico olio per massaggi. Ciò che è importante è che l’olio sia caldo, ma non bollente.

A questo punto, dopo averlo fatto scaldare, bagniamoci le mani con poche gocce di olio. Iniziamo a massaggiare le dita dei piedi: generalmente sono proprio queste a raffreddarsi di più. Praticando una leggera pressione, spostiamoci su tutta la lunghezza del piede fino ad arrivare alle caviglie.

Il massaggio dovrebbe durare almeno un paio di minuti per piede. Infine, per mantenere a lungo questa piacevole sensazione, indossiamo un paio di calze. Consigliamo di farlo prima di andare a dormire.

Sale di Epsom

Quando abbiamo i piedi freddi, una delle soluzioni più semplici ed efficaci è quella di metterli a bagno nell’acqua calda.

Possiamo aggiungere 100 grammi di sale di Epsom al nostro pediluvio per ottenere un effetto benefico e piacevole più a lungo. Inoltre, consigliamo di aggiungere anche un paio di gocce di oli essenziali per profumare piacevolmente i nostri piedi.

Lasciamoli in ammollo per almeno 20 minuti, asciughiamoli ed indossiamo un paio di calze per mantenere il calore fornito dal pediluvio.

Tè verde e zenzero

Il tè verde e lo zenzero sono 2 prodotti naturali che le nostre nonne hanno sempre usato per risolvere il problema dei piedi freddi.

Possiamo preparare un infuso con questi 2 ingredienti e usarlo in 2 modi. Il primo consiste semplicemente nel berlo ben caldo, il secondo di usarlo per fare un pediluvio.

Camminare a piedi nudi

Pare che camminare a piedi nudi permetta di attivare la circolazione sanguigna. Siccome spesso è proprio questa una delle cause dei piedi freddi, potrebbe essere una soluzione al problema.

Pertanto, farlo per qualche minuto al giorno potrebbe giovare al benessere dei nostri piedi.