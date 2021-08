Quando si tratta di cibo, l’Italia non è seconda a nessuna nel Mondo. Pur non essendo un Paese enorme, riesce a sfoderare una varietà di prelibatezze impareggiabili. Questo è dovuto alla grande ricchezza e diversità culturale e climatica del nostro Paese.

In Italia troviamo buonissimi vini, carni, verdure, pesci, e chi più ne ha più ne metta. C’è davvero tantissimo da esplorare sotto questo punto di vista. Se ad esempio volessimo rimanere solo sui dolci, andando a Nord troveremmo la bisciola di Sondrio. Spostandoci a Sud invece potremmo deliziarci con un babbà napoletano. E sono solo due esempi di un grandissimo insieme di specialità dolci.

E poi l’Italia è molto forte sui formaggi. Abbiamo il pecorino romano e quello sardo, il gorgonzola, il Castelmagno, il parmigiano reggiano, e tanti altri. Sarebbe ragionevole pensare che anche i migliori formaggi del mondo siano italiani. E invece secondo gli esperti non è così, o perlomeno il migliore di tutti non arriva dal nostro Paese. In effetti, pochissimi lo comprano ma questo è il miglior formaggio del mondo. Andiamo quindi a vedere di quale si tratta.

La competizione

Ogni due anni si tiene una competizione ai massimi livelli nel mondo del formaggio. Stiamo parlando del World Championship Cheese Contest, dove i migliori produttori si sfidano per dimostrare che i loro prodotti sono i migliori. Anche alcune aziende italiane hanno partecipato.

La vittoria dell’ultima edizione però non è andata a nessuno dei nostri formaggi, bensì a uno svizzero. Secondo gli esperti è un gruviera il miglior formaggio del Mondo.

Pochissimi lo comprano ma questo è il miglior formaggio del Mondo

Il gruviera è piuttosto conosciuto anche in Italia, però raramente è scelto quando le alternative sono i nostri prodotti tipici. Esso è un formaggio di mucca, prodotto a partire dal latte crudo. Come i nostri formaggi, anche il gruviera ha una lunga storia, che parte sin dal Medioevo. L’origine del suo nome è da ricercarsi nel luogo dove si produce, ovvero la zona della Gruyère nella Svizzera francese. Oggi è utilizzato in varie ricette, la più famosa delle quali è ovviamente la fonduta, uno dei grandi piatti della tradizione elvetica.

Nella competizione per il miglior formaggio del Mondo purtroppo l’Italia non si trova nemmeno sul podio. Infatti il secondo posto è stato conquistato da un altro formaggio svizzero, mentre il terzo è andato al gouda dei Paesi Bassi.

Insomma se ci sentiamo un po’ esotici e vogliamo acquistare qualcosa di diverso dalle nostre specialità possiamo rivolgerci verso quest’ottimo prodotto.