Senza olio noi italiani non potremmo vivere. Questa frase sembra eccessiva ed esagerata, ma in realtà non lo è. Proviamo, infatti, a riflettere qualche secondo sui mille usi che noi facciamo dell’olio. Innanzitutto, lo possiamo degustare su una bella fetta di pane come antipasto. Possiamo condirci insalate, preparare un ottimo sugo per la pasta. È un ingrediente fondamentale per innumerevoli ricette.

Possiamo anche usarlo per passare in padella qualsiasi cosa, dalle verdure alla carne. Oppure, possiamo usarlo per preparare questi fagiolini estivi alla perfezione, come spieghiamo in questo articolo consultabile qui. D’altra parte, l’olio è la base indispensabile per ogni soffritto e per ogni cottura. L’olio è la firma dei pizzaioli sulla pizza e quella dei pastai sulla pasta. Bene, ma sappiamo scegliere quello giusto? Pochissimi lo comprano al supermercato ma questo è l’olio migliore del Mondo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una classifica mondiale

Per parlare dell’olio migliore del Mondo dobbiamo ascoltare il parere degli esperti. Questi sommelier dell’olio si riuniscono ogni anno e stilano la famosa EVOO World Ranking, la classifica mondiale. Sì, sono proprio dei sommelier dell’olio, in quanto seguono una procedura ben specifica. Si parte dall’analisi del colore, la consistenza e la viscosità, per poi passare all’odore. Infine, naturalmente, l’assaggio, per verificare l’intensità e la morbidezza del gusto.

Pochissimi lo comprano al supermercato ma questo è l’olio migliore del Mondo

Quest’anno l’olio migliore del Mondo arriva dalla Spagna. In particolare, dall’Andalusia e ancora più specificatamente dalla provincia di Cordova. La varietà di oliva in questione si chiama Hojiblanca e la sua produzione è molto concentrata in quella regione. Il gusto dell’olio di questa varietà cambia con il tempo: parte dolce e termina amaro. I sommelier hanno individuato note di frutti non maturi e di mandorle. Per provarlo, possiamo naturalmente cercarlo nel nostro ipermercato preferito o nel negozio di prodotti spagnoli più vicino a casa nostra.