A volte la cucina offre delle ricette particolari e davvero fuori dal comune. Infatti, i fornelli ci permettono di sperimentare sempre nuove portate. E, quando notiamo degli abbinamenti particolari, dovremmo provare a vedere il risultato. Spesso, infatti, ci sono delle ricette che a primo impatto potrebbero sembrare bizzarre ma che, una volta assaggiate, conquisteranno completamente il nostro cuore.

Riso venere con fragole, una ricetta davvero sorprendente che cambierà completamente il nostro pasto e farà innamorare di questo piatto tutti i presenti

La ricetta particolare e davvero fuori dal comune che vogliamo presentare oggi riguarda un’accoppiata originale ma totalmente vincente. Infatti, il piatto è composto da riso venere e fragole. Questi due ingredienti, per quanto apparentemente non abbiano nulla in comune, potrebbero veramente sorprendere tutti i commensali e lasciare gli ospiti a bocca aperta. Per realizzare la ricetta, dovremo procurarci i seguenti ingredienti:

100 g di riso venere;

100 g di fragole;

80 g di zucchine;

1 cipolla bianca;

15 g di burro;

olio extravergine di oliva;

sale.

Pochissimi lo avrebbero mai detto ma riso e fragole possono creare una combo unica e inimitabile con un piatto delizioso che coccolerà il palato

Per iniziare, mettiamo a bollire dell’acqua in una pentola, salandola. Quando sarà il momento, facciamo cuocere il riso venere, lasciandolo nell’acqua a fiamma bassa per circa una mezz’ora. Intanto occupiamoci delle zucchine. Laviamole con cura e tagliamo le parti superflue, sbucciandole con attenzione. Mettiamole a bollire poi in un’altra pentola per circa un quarto d’ora. Adesso, sarà il momento di dedicarsi alle fragole. Laviamole, levando le foglioline verdi, e tagliamole in piccoli cubetti. Mettiamo a soffriggere la cipolla in una padella con un goccio di olio extravergine di oliva e un cubetto di burro, e aggiungiamo poi anche le zucchine.

Dopo circa 4 minuti, mettiamo in padella anche le fragole e aggiungiamo un pizzico di sale. Prendiamo poi il riso, scoliamolo e mettiamo anch’esso nella padella con gli altri ingredienti. Dopo un paio di minuti, impiattiamo e presentiamo la ricetta agli ospiti, che rimarranno sicuramente sbalorditi. Infatti, pochissimi lo avrebbero mai detto ma riso e fragole possono dare vita a un piatto più che unico, che ruberà il nostro cuore e che renderà il pasto speciale e del tutto nuovo.

