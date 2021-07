Come molti sapranno bene, e come abbiamo ripetuto tante volte, gli alimenti sono la nostra prima arma quando si tratta di prevenzione e salute. Proprio per questo, non solo è importante conoscere le proprietà dei cibi che mangiamo ogni giorno, ma è anche fondamentale sapere come inserirli nella dieta. Per quanto un determinato ingrediente possa essere benefico, infatti, se esageriamo con le quantità, potremmo comunque rischiare conseguenze indesiderate.

Informarsi bene

Mantenere una dieta sana ed equilibrata non è per nulla facile. C’è anche da dire, però, che viviamo in Italia e che dunque siamo abituati a seguire la dieta mediterranea che, come molti sapranno, rappresenta uno dei regimi alimentari più sani e benefici. Con un po’ di attenzione, dunque, sia sulle quantità che sul tipo di alimenti da mangiare, potremmo fare dei miracoli per la nostra salute e il nostro benessere. A tal proposito, oggi vogliamo svelare un piccolo trucco che siamo certi non potrà che tornare utile in questo senso.

Pochissimi li uniscono ma questi due alimenti insieme prevengono tumori e disturbi di stomaco

Se è vero che esistono alimenti in grado da soli di apportare benefici alla salute è altrettanto vero che esistono anche combinazioni estremamente vantaggiose. Le componenti salutari degli alimenti, infatti, si vanno a sommare l’un l’altra, creando una vera e propria dose di salute e prevenzione. Andiamo a vedere un esempio. Infatti, pochissimi li uniscono, ma questi due alimenti insieme prevengono tumori e disturbi di stomaco.

Sembrerà incredibile, ma stiamo parlando del pesce e del cavolo. Per quanto non sia un abbinamento che si vede spesso, a parte qualche eccezione, si tratta di un accostamento salutare e benefico. Il motivo è molto semplice ed è da attribuire alle componenti che si trovano all’interno di entrambi gli alimenti. Da una parte abbiamo il cavolo che grazie al sulforafano, e non solo, contribuisce con proprietà sia antiossidanti che assorbenti. Dall’altra abbiamo il selenio del pesce, anch’esso con la stessa funzione antiossidante.

Assieme i due alimenti si presentano come una grande arma di prevenzione, per vari disturbi. Dai più innocui come l’infiammazione delle pareti dello stomaco e il gonfiore, ai più seri e pericolosi, come i tumori. Proprio per questo motivo consigliamo di consultarsi con il proprio medico o nutrizionista, che ci dirà come e con che frequenza inserire questo abbinamento nella propria dieta. Non potrà che risultare un’ottima mossa, sotto diversi punti di vista.