Il pranzo di Ferragosto è ormai arrivato e noi dobbiamo assolutamente farci trovare pronti. Infatti, ci sono un’infinità di ricette e piatti che potremmo portare sulla nostra tavola. Ma, quando si ha una così vasta scelta, decidere cosa cucinare può diventare complicato. Abbiamo così tante ricette tipiche nel nostro Paese, che provarle tutte a volte sembra impossibile. Ma comunque possiamo provarci, dato che non ci costa nulla. Per esempio, per questo Ferragosto, potremmo portare sulla tavola un piatto delizioso, tipico della tradizione toscana. Vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Pochissimi la mangiano eppure questa carne darà vita a una ricetta formidabile per Ferragosto

In Toscana c’è un piatto buonissimo che non aspetta altro che essere cucinato. Ma è a base di un alimento che non tutti apprezzano. Infatti, pochissimi la mangiano eppure questa carne darà vita a una ricetta formidabile per Ferragosto. Stiamo parlando della carne di piccione. La ricetta prevede che il piccione sia riempito di finocchiona, salsicce e patate. Una vera e propria squisitezza. Questi sono gli ingredienti di cui avremo bisogno:

1 piccione già pronto all’uso;

1 salsiccia tritata;

aglio;

sale;

pepe;

vino rosso;

olio extravergine di oliva;

salvia.

E ora vediamo come mettere insieme tutti questi ingredienti per dar vita a una ricetta superlativa.

Ecco come cucinare il piccione ripieno per un Ferragosto indimenticabile

Cerchiamo di trovare dei piccioni già pronti all’uso. Spennarli ed eliminare le parti che non serviranno, infatti, può risultare un compito arduo e faticoso. Per prima cosa, in una ciotola, tritiamo l’aglio e aggiungiamo il pepe, la salvia e il sale. Mettiamo poi la salsiccia ripulita all’interno di questo mix e iniziamo a mescolare. Potremo terminare solo quando vedremo che tutti gli ingredienti sono ben amalgamati tra loro.

Ora che abbiamo il nostro ripieno, inseriamolo nel piccione. Prendiamo una pentola, ricopriamola di olio e salvia e mettiamola su un fornello acceso. Quando vedremo l’olio iniziare a diventare bollente, allora inseriamo anche il nostro piccione, lasciandolo cuocere per 10 minuti e girandolo da una parte e dall’altra. Dopo i 10 minuti, versiamo del vino rosso, lasciando evaporare il tutto. E ora facciamo cuocere per altri 35-40 minuti, girando la carne.

Ed ecco un perfetto piatto di Ferragosto pronto per noi. Solitamente, un piccione può andare bene per circa 2 persone. Perciò, se per esempio siamo 4, procuriamocene due. Se dovessimo essere di più, basterà fare i conti, pensando che un animale solitamente viene diviso tra due persone, soprattutto durante pranzi così ricchi e importanti.

