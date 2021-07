Sono molti gli italiani che assumono farmaci diuretici. Eppure esistono anche metodi naturali per eliminare i liquidi in eccesso.

Alcuni alimenti o bevande diuretici sono molto noti: per esempio l’ananas, il sedano o il tè di tarassaco. Altri sono meno diffusi in Italia ed è il caso di una particolare tisana asiatica.

A cosa servono i diuretici naturali

Si chiamano diuretiche tutte quelle sostanze che aumentano l’espulsione di urina. I medici le consigliano non solo a chi soffre di insufficienza renale. Favorire la diuresi, infatti, è importante anche per combattere la pressione alta, la cirrosi epatica, l’insufficienza cardiaca e il glaucoma. Inoltre, i diuretici eliminano i liquidi in eccesso, contrastando il gonfiore.

Esistono farmaci diuretici, ma anche rimedi naturali. Fra questi ce n’è uno particolarmente efficace. Si tratta della tisana di Orthosiphon, molto comune in Asia ma meno in Italia. Infatti pochissimi la conoscono ma questa bevanda diuretica è eccezionale contro pressione alta e liquidi in eccesso.

Attenzione, però. Le sostanze diuretiche, anche se naturali, possono avere conseguenze negative per l’organismo, soprattutto se si esagera.

Bisogna dunque evitare i trattamenti fai da te e non assumere diuretici per dimagrire in fretta. Peraltro, questo metodo non funziona davvero per perdere peso. Insomma, è fondamentale parlare con un medico anche prima di prendere sostanze naturali.

La tisana di Orthosiphon è nota anche come tè di Giava. È infatti usata da tempo in Indonesia e nel sud-est asiatico come rimedio naturale contro i liquidi in eccesso, la pressione alta e il diabete. Pur essendo poco diffusa in Italia, la si può trovare in erboristeria.

I suoi meriti non sono una leggenda. Studi scientifici ne dimostrano le proprietà diuretiche e la sua efficacia è pari addirittura a quella di un potente farmaco: la furosemide.

E non è tutto qui, la tisana di Orthosiphon è ottima anche contro la cistite. Insomma, un vero e proprio concentrato di salute, che si può alternare con un’altra bevanda che abbassa velocemente la pressione: ecco quale.