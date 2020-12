Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Natale è proprio dietro l’angolo e molte persone hanno già progettato il menù per il cenone. Altre, invece, ancora non hanno deciso cosa cucinare. Il dubbio maggiore sta sempre in quale piatto portare in tavola come portata principale. Scegliere della pasta ripiena può vuol dire dover dedicare molte ore alla preparazione. Optando per dei piatti più semplici, invece, si rischia di non fare bella figura.

Per risparmiare tempo ma non rinunciare al gusto, si possono preparare le tagliatelle biellesi. Con pochissimi ingredienti principali si può cucinare un piatto squisito proveniente dalla tradizione piemontese. Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa spiegheranno con preparare questo buonissimo primo piatto perfetto per la cena di Natale.

Pochissimi ingredienti per un primo piatto delizioso e pronto in pochi minuti

Per preparare 4 porzioni di tagliatelle biellesi serviranno:

400 g di tagliatelle fresche;

50 g di burro;

100 g di toma stagionata;

4 cucchiai di latte;

noce moscata q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Vediamo come utilizzare solo pochissimi ingredienti per un primo piatto delizioso e pronto in pochi minuti. Per risparmiare tempo si consiglia di utilizzare la pasta fresca che troviamo già confezionata. Se invece vogliamo cimentarci nella preparazione delle tagliatelle, basterà seguire questa ricetta facilissima.

Grattugiare la toma stagionata e tenerla da parte. Scaldare in un pentolino o al microonde il latte e tenerlo per dopo. Prendere un padellino con il burro. Farlo sciogliere a fuoco lento insieme a una spolverata abbondante di noce moscata. Quando il burro si è sciolto aggiungere la toma grattugiata. Versare nel pentolino anche il latte tiepido (attenzione, non bollente!). Aggiustare di sale. Quindi mescolare accuratamente sempre tenendo la fiamma bassa. Cuocere le tagliatelle in acqua salata. Se la pasta è fresca ci vorranno circa 4 minuti di cottura. Intanto trasferire il sugo in una padella capiente. Scolare la pasta e metterla nella padella. Far saltare il tutto per un paio di minuti a fuoco medio. Servire in tavola e gustare le tagliatelle biellesi insieme a un bicchiere di Dolcetto!