Per i golosi dei dolci dal sapore denso di cioccolato con un cuore soffice e morbido, ecco la soluzione perfetta.

La torta morbida al cioccolato e nocciole è uno di quei dolci che piace davvero a tutti.

È quel buon dessert che a fine pasto non può mai mancare, ideale per ogni occasione, da presentare per una serata con ospiti o come elegante dolce domenicale.

Un dolce senza farina e senza lievito, che ricorda molto la formidabile torta caprese, solo che in questo dolce le protagoniste sono le nocciole.

La nocciola è quell’ingrediente versatile e delicato che riesce a conferire un profumo e un tocco davvero speciale a qualsiasi preparazione.

Dessert ricoperto da una crosticina croccante con morbido cuore da sembrare un cioccolatino che si scioglie in bocca dal primo assaggio.

Pochissimi ingredienti ma tanta irresistibile bontà per questo velocissimo dolce al cioccolato, vediamo come si prepara

a) 250g di nocciole tostate tritate;

b) 200g di burro;

c) 5 uova;

d) 200g zucchero;

e) 250 cioccolato fondente;

f) una bustina di vanillina.

Procedimento

Prima di tutto tagliare a pezzetti il cioccolato fondente e scioglierlo in una terrina a bagnomaria. Metterlo da parte. Montate a neve ferma gli albumi.

In un ciotola abbastanza capiente versare i tuorli con lo zucchero e la vanillina, lavorare bene il tutto con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto schiumoso. Aggiungere il burro fuso e continuare a lavorare.

Unire il cioccolato fondente sciolto e le nocciole tritate non troppo finemente, amalgamare bene.

Versare nel composto gli albumi montati precedentemente a neve, con una spatola effettuare movimenti delicati dal basso verso l’alto per evitare di smontarli.

L’impasto è pronto.

Trasferire il tutto in una tortiera con cerniera foderata con carta fa forno livellare bene la superficie.

Infornare in forno preriscaldato a 180 gradi modalità statica per 30/40 minuti, regolarsi sempre in base al proprio forno.

Deve formarsi una crosticina esterna ma l’interno deve risultare umido e non deve asciugarsi troppo.

