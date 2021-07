A volte alcuni di noi desiderano invitare a cena parenti e amici, ma poi vengono presi dall’ansia nel momento. Ideare un piccolo menù sfizioso ed invitante può infatti risultare difficile anche senza spendere troppi soldi.

Per risolvere questo problema oggi veniamo in aiuto noi. Ci vogliono, infatti, pochissimi euro per un piatto di pasta semplice e gustoso perfetto per l’estate. Ci sono pochi ingredienti da comprare, tutti a prezzi estremamente abbordabili. Vediamo insieme che cosa ci serve.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per circa 5 persone:

a) una cipolla di piccole dimensioni;

b) 150 grammi di prosciutto cotto;

c) Parmigiano Reggiano, quanto basta;

d) 500 grammi di pasta corta, preferibilmente penne rigate;

e) 160 grammi di passata di pomodoro;

f) 150 millilitri di panna liquida;

g) pepe, quanto basta;

h) sale, se necessario;

i) prezzemolo, quanto basta;

l) olio, quanto basta.

Pochissimi euro per un piatto di pasta semplice e gustoso perfetto per l’estate

Prendere la cipolla, sciacquarla sotto l’acqua corrente e tagliarla a fettine sottili. Prendere una pentola e metterla a soffriggere con abbondante olio.

Mentre l’ortaggio appassisce, tagliare il prosciutto cotto a listarelle e gettarlo dentro. Nel frattempo mettere sui fornelli una pentola di acqua a fiamma viva, attendendo l’ebollizione.

Aggiungere poi la passata di pomodoro alla padella e aggiustare con sale e pepe secondo il proprio gusto. Lasciare saltare il tutto a fiamma media per alcuni minuti in modo che la salsa cominci a restringersi.

Versare poi la panna liquida e continuare a mescolare girando con un cucchiaio e lasciare andare il tutto a fiamma bassa per pochi minuti.

Aggiungere il sale grosso e buttare la pasta lasciandola per il tempo indicato sulla confezione. Mentre si attende, lavare e triturare il prezzemolo fresco.

Al momento giusto scolare le penne e buttarle nel sugo, aggiungendo il Parmigiano per mantecare e il prezzemolo per insaporire.

