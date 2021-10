Mangiare prodotti di stagione è sempre un’ottima scelta. Frutta e verdura stagionali danno il meglio di sé in fatto di nutrienti ed inoltre hanno prezzi più contenuti rispetto alle primizie. In autunno, il banco dell’ortofrutta trabocca di splendide verdure. In particolare, questo è il periodo, tra gli altri, di zucca, radicchio, broccolo, cavolfiore, bieta da coste, finocchio. Tutti prodotti gustosi e che possiedono numerose proprietà benefiche. In genere, le verdure tipiche di questo periodo si cuociono. Prima di cuocerle, le dobbiamo quindi lavare e pulire.

È un’operazione impegnativa e che necessita di tempo, ma è di fondamentale importanza. Tra l’altro, si può anche giocare d’anticipo. Infatti, con questa semplice mossa la verdura pulita resterà fresca e croccante fino a 12 ore.

Uno degli ortaggi tipicamente autunnali sono le biete da costa. Si tratta di verdure a foglia verde perfette come contorno ma anche per condire pasta e risotti. E sono ottime, inoltre, per farcire frittate e torte salate. Il modo più utilizzato per cuocere le coste è farle bollire. Una volta cotte, si scolano per bene e poi le si ripassano in padella. Si servono condite semplicemente con olio e limone, ma molti apprezzano anche una punta di peperoncino. In cucina, tuttavia, è bene usare un po’ di creatività, altrimenti si corre il rischio di risultare monotoni portando in tavola sempre gli stessi piatti. Nel caso delle coste, pochissimi cucinano le biete da costa così ma si perdono un piatto davvero molto sfizioso e dopo averlo assaggiato non potranno più farne a meno.

Coste fritte

Le biete da costa sono costituite da larghe foglie verdi ed una parte centrale bianca, più soda e croccante. Abbiamo infatti visto che per far cuocere le biete da costa alla perfezione basta questo semplice trucchetto.

Potremmo allora decidere di cucinare in due modi diversi le due parti dell’ortaggio. Le morbide foglie sono perfette come contorno. Da servire calde o fredde, si condiscono semplicemente con olio e limone. Inoltre, sono ottime anche aggiunte al minestrone, nella farcia di paste ripiene o torte salate oppure per insaporire gustose frittate.

Vediamo a questo punto cosa fare, invece, con i gambi bianchi.

Pochissimi cucinano le biete da costa così ma si perdono un piatto davvero molto sfizioso

Le coste sono eccezionali fritte. Calde e croccanti, sono uno sfizioso antipasto oppure un gustoso contorno, perfetto da servire con carne, pesce, uova e formaggi. Prepararle è davvero semplice.

Vediamo cosa ci serve

coste di bietola;

1 uovo;

pane grattugiato;

formaggio grattugiato tipo Parmigiano, Pecorino o Grana Padano;

olio per friggere;

sale;

pepe (facoltativo).

Procedimento

Dopo aver lavato le coste ed eliminato eventuali parti rovinate, ricavare dei pezzi di circa 5-6 cm; farle cuocere in acqua bollente salata per 5 minuti; scolare ed aspettare che si raffreddino; in un piatto fondo, sbattere l’uovo ed aggiungervi sale ed eventualmente il pepe; unire pangrattato e formaggio in un altro piatto; intingere le coste nell’uovo e poi nel pangrattato.

Cuocere, quindi, in olio bollente per pochi minuti e, comunque, fino a quando la panatura sarà dorata. Scolare e disporre su un piatto con carta assorbente da cucina. Aggiustare di sale e servire ben calde.

Per un piatto più leggero, preferire la cottura in forno: 200 gradi in forno ventilato già caldo per 15/20 minuti.

