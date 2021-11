Per diventare bravi cuochi bisogna sperimentare con varie ricette diverse. Una buona idea è quella di provare ogni stagione ad usare i prodotti tipici del periodo. Così possiamo essere pronti in qualunque momento dell’anno a sfoderare una delle nostre ricette segrete.

Oggi andiamo a conoscere proprio una ricetta autunnale e lo facciamo provando a preparare la pasta con un sugo eccellente. Infatti, pochissimi cucinano la pasta con questo sugo e non sanno cosa si perdono, andiamo a conoscerne la preparazione.

Ingredienti

Oggi andiamo alla scoperta di una pasta con un delizioso sugo di zucca. Per prepararla avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

350g di pasta corta;

500 grammi di zucca sbucciata e tagliata a cubetti;

una cipolla tritata;

2 spicchi d’aglio tritati;

75 millilitri di latte intero;

2 cucchiai di passata di pomodoro;

2 cucchiai di mascarpone;

40 g di parmigiano grattugiato;

2 cucchiai di olio d’oliva;

sale fino;

sale grosso per la cottura della pasta.

Una volta che abbiamo tutti gli ingredienti, iniziamo la nostra preparazione. Scaldiamo l’olio in una padella a fuoco medio-basso e soffriggiamo la cipolla con un pizzico di sale. Dopo circa 10 minuti dovrebbe essere morbida. Aggiungiamo l’aglio e soffriggiamo ancora per 1 minuto. Poi, togliamo tutto dal fuoco e lasciamo raffreddare per alcuni secondi.

Nel frattempo, cuociamo la zucca in una pentola di acqua bollente salata per 15 minuti, o comunque fino a quando non diventa tenera. Per assicurarci che sia abbastanza morbida, proviamo a pungerla con un coltello, quando il coltello perfora facilmente, significa che è pronta.

Scoliamo e versiamo in un frullatore. Frulliamo aggiungendo metà del latte e le cipolle, fino ad ottenere un composto omogeneo. Se necessario, aggiungiamo pian piano il resto del latte, così da assicurare che i componenti si mischino bene.

Versiamo il preparato in una padella grande, aggiungiamo la passata di pomodoro e il mascarpone. Portiamo tutto ad ebollizione a fuoco lento.

Ora facciamo bollire l’acqua della pasta e, quando è pronta, saliamo. Gettiamo la pasta e lasciamola cuocere per i minuti indicati sulla confezione.

Scoliamo e mettiamo la pasta nella padella con il sugo. Mescoliamo un po’ e aggiungiamo il parmigiano. Mescoliamo ancora, fino a quando la pasta sarà sufficientemente bagnata nel sugo. Il nostro piatto è pronto.

