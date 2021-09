Il computer portatile è diventato, negli ultimi anni, un po’ come lo smartphone, quasi indispensabile e trasportabile ovunque. Possiamo trovarlo di piccole o medie dimensioni, ma anche grandi e pesanti, se consideriamo i modelli più vecchi.

Se un tempo si considerava il pc come un privilegio di pochi, ad oggi le cose sono certamente cambiate. È difficile trovare qualcuno che non ne abbia almeno uno a sua disposizione e anche i bambini imparano a usarlo sin da piccoli.

Si pensi alla DAD, la didattica a distanza, durante la prima e la seconda ondata della pandemia. Come avrebbero studiato bambini e ragazzi senza il computer? Ecco, quindi, che da strumento di diletto, si è trasformato in un oggetto di uso quotidiano.

C’è un problema, però, che affligge chiunque decida di portarlo con sé fuori da casa propria: la durata della batteria. Vediamo perché.

Batteria e problemi vari

Non tutti i pc hanno una batteria a lunga durata e spesso non passano nemmeno tre ore dall’accensione, che ritroviamo già il 20% di carica. Le ragioni di una resistenza blanda possono riguardare tanto il modello della batteria che l’uso che se n’è fatto.

Così, talvolta il problema dipende proprio da noi e da come carichiamo il nostro personal computer. Ad esempio, un uso spasmodico dell’alimentatore, magari anche quando la carica è al 100% potrebbe danneggiarlo irrimediabilmente.

D’altra parte, non sempre è colpa nostra e tutto sta nel tipo di pc acquistato, nella marca e soprattutto nella qualità. Tuttavia, esiste un modo per fare in modo che la carica regga il più possibile. Infatti, pochissimi conoscono questo trucco per far durare a lungo la batteria del computer e non richiede alcuno strumento o competenza specifica. Ecco di quale si tratta.

Pochissimi conoscono questo trucco per far durare a lungo la batteria del computer

Il nostro trucco riguarda il tempo della carica e la relativa percentuale. Gli esperti suggeriscono di tenere l’alimentatore attaccato al pc entro l’80 o al massimo il 90% della ricarica. Una volta raggiunta questa soglia, è meglio rimuovere l’alimentatore, senza attendere che si arrivi al 100%. Ogni batteria ha un certo numero di cicli di ricarica, che in questo modo riescono a preservarsi meglio e a non esaurirsi in breve tempo.

Si è rilevato che la soglia del 100% compromette tali cicli di ricarica e rischia di ridurre il funzionamento della batteria stessa. Un piccolo segreto anche per i meno esperti del mondo informatico per ottimizzare l’indispensabile pc ed evitare che si scarichi improvvisamente.