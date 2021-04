Il mondo delle verdure è infinito.

Si scoprono sempre nuove varietà di prodotti, provenienti spesso dall’altra parte del mondo, con forme bizzarre e dal sapore imprevedibile.

Anche il nostro paese, però, cela delle curiose sorprese.

In pochissimi conoscono questo ortaggio strano e buonissimo delle nostre campagne.

Per gli abitanti del Veneto e del Friuli non sarà una novità, perché in quelle zone è più diffuso, ma per tutti gli altri italiani sì.

La zucchina gialla

Questo ortaggio è del tutto simile alle altre zucchine verdi, ma ha un sapore più deciso, più simile alla zucca. È difatti un po’ più dolciastra.

Un’altra differenza è che il suo fiore non è commestibile.

La zucchina gialla viene in genere chiamata “patisson” e in realtà possiede molte sottovarietà. Esiste la zucchina gialla a forma di trottola, grossa e slargata, quella del tutto uguale a una zucchina scura o altri tipi ancora.

Proprietà

Le zucchine gialle sono particolarmente ricche di vitamina A e di zinco, sono antiossidanti e possiedono molti sali minerali.

Utilizzi in cucina

La zucchina gialla si può utilizzare esattamente come la zucchina più comune.

Tuttavia, è più indicata per certe ricette, come vellutate e risotti, dove il suo sapore più deciso può spiccare meglio. È inoltre particolarmente indicata per essere marinata a crudo o per farci un ottimo carpaccio.

Coltivazione

Queste tipologie di zucchine non sono difficili da coltivare, richiedono le stesse attenzioni delle altre piante di zucchina. C’è da dire, però, che sono meno produttive.

Le zucchine verdi in genere danno una grande quantità di frutti, durante il periodo della raccolta. Le zucchine gialle sono meno redditizie, ma più saporite.

Dunque, perché non provarle?

Pochissimi conoscono questo ortaggio strano e buonissimo delle nostre campagne, ma da adesso il segreto è svelato.

Via libera alla fantasia in cucina con le zucchine gialle.