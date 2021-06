Il cane è il migliore amico dell’uomo e questo lo sappiamo benissimo tutti. Il nostro Fido, infatti, è sempre accanto a noi, pronto a difenderci, a consolarci e a farci divertire. Il suo atteggiamento verso di noi è di totale lealtà e fedeltà. Ed esprime questo suo amore incondizionato in tantissimi modi. Solo che, a causa dell’assenza di linguaggio verbale, non sempre riusciamo a capire quando il nostro amico peloso ci sta dimostrando il suo affetto. Infatti, il linguaggio dei cani è semplicissimo, ma dobbiamo conoscerlo per poterlo interpretare.

Pochissimi conoscono questo modo inaspettato in cui il nostro cane dice di amarci

Ci sono alcuni modi in cui il cane comunica con noi. Che sia per mangiare, per un bisogno fisico, per un dolore che sente, il nostro Fido tenta di aprire un dialogo con noi. Ovviamente non lo fa con la parola, ma con dei gesti che dobbiamo iniziare a comprendere e captare. Per esempio, pochissimi conoscono questo modo inaspettato in cui il nostro cane dice di amarci. Si tratta di un modo talmente banale che forse lo diamo quasi per scontato. Ma dovremmo davvero apprezzarlo.

Il cane fa dei regali solo a chi ama ed ecco come mette in atto questo suo linguaggio

Fido, quando vuole bene a qualcuno, gli fa dei regali. Ovviamente non stiamo parlando di uno smartphone, di una borsa dell’ultima collezione o di un paio di occhiali da sole. I doni che ci fa il nostro cane sono molto più comuni, ma hanno un valore eccezionale. Il nostro amico peloso, infatti, ci regala i suoi giochi per farci capire che ci ama, proprio come facciamo noi con le persone a cui vogliamo bene. Per esempio, se il cane si avvicina a noi e lascia il suo osso preferito per poi girare le spalle e andarsene, dobbiamo capire che ci sta dicendo che ci vuole bene. Se invece dovesse lasciarlo, aspettando che glielo lanciamo, significherà semplicemente che vuole giocare con noi.

