Anche chi non è mai stato a Londra conosce le sue principali attrazioni. Chi non ha mai sentito parlare, infatti, del London Eye, del Big Ben, del Tower Bridge o di Buckingham Palace? Ma spesso, quando si decide di viaggiare, si è alla ricerca di esperienze uniche e speciali e si desidera scoprire aspetti della città più nascosti. Londra è una città nella quale è bello tornare, perché le cose da scoprire sono sempre tante e tutte contribuiscono a farne una meta privilegiata. Pochissimi conoscono questo gioiello turistico di Londra assolutamente da scoprire per un weekend speciale.

Un museo raro

Una meta assolutamente da non perdere a Londra è la visita al Cinema Museum (Museo del cinema), nato come organizzazione no-profit nel 1986. Dal 1998 a Kennington, vicino all’Elephant & Castle, l’attuale edificio che ospita il museo era un tempo un laboratorio dove Charlie Chaplin visse da bambino. Il Museo del Cinema di Londra è dedicato a mantenere vivo lo spirito del cinema. Ospita una collezione unica di manufatti, cimeli e attrezzature che preserva la storia e la grandezza di questa settima arte dal 1890 ai giorni nostri. La collezione del museo comprende, quindi, oggetti relativi a tutti gli aspetti dell’esperienza cinematografica ed esempi di ogni livello di proiettore cinematografico, professionale e amatoriale, mai prodotto.

Pochissimi conoscono questo gioiello turistico di Londra assolutamente da scoprire per un weekend speciale

Una volta varcata la soglia del Cinema Museum di Londra si viene conquistati dall’atmosfera speciale che vi regna. Si accede soltanto per appuntamento e per tutto il tempo della visita si ha una guida esperta a propria disposizione. La visita dura circa 2 ore e include una proiezione di circa trenta minuti di cortometraggi in una piccola stanza con sedili d’epoca.

Il segreto custodito

Nel cuore del museo è custodita un’enorme scultura della silhouette di Charlie Chaplin. Si trova al centro di una stanza molto ampia tra file di vecchie poltrone di cinema e un caffè di altri tempi. Perché nel Cinema Museum di Londra è possibile bere un caffè o sorseggiare un tè su una poltrona dove probabilmente uno spettatore degli anni ’30 ha assistito alla proiezione dei primi film a colori.

Approfondimento

Una strategia brillante e super efficace per imparare gratis l’inglese a Londra senza spendere centinaia di euro in corsi di lingua