A volte capitano degli sgradevoli incidenti che vorremmo a tutti i costi evitare. Ad esempio, può darsi che cerchiamo di vestirci bene per un evento importante, e poi la zip dei pantaloni non tenga su. Per ovviare a questo problema, lo Staff di ProiezionidiBorsa ha dato un prezioso consiglio che aiuterà sicuramente molti.

Ma tutti sappiamo bene qual è l’inconveniente che dà più fastidio di tutti. Tutti odiamo quando ci versiamo qualcosa addosso, o comunque ci macchiamo. Ad esempio, a molte donne può capitare di sporcarsi con gli utilissimi trucchi che tutte usano.

Cosa fare in questo caso? Per fortuna, una soluzione c’è ed è anche molto semplice. Pochissimi conoscono questo facile e rapidissimo metodo per eliminare le macchie di trucco dai vestiti.

L’utilizzo sorprendente di un comune prodotto

Per far sì che le macchie spariscono, abbiamo bisogno di un prodotto che molti già possiedono a casa. Stiamo parlando di una schiuma da barba, o per la depilazione. Essa, per quanto possa essere sorprendente, è una grande nemica delle macchie di trucco, e le eliminerà in men che non si dica.

Quindi ciò che dobbiamo fare è semplice: prendiamo l’indumento sporco, e mettiamoci su un po’ di schiuma. Ma teniamo conto di una cosa.

La precisazione necessaria

Una volta messa la schiuma, lasciamola agire qualche minuto. Poi rimuoviamola con cura, ed il gioco, quasi sempre, è fatto. Diciamo “quasi” perché dobbiamo precisare una cosa quando le macchie di trucco sono grosse. Infatti, se l’area è ampia, sarà necessaria tanta schiuma, e questa potrebbe lasciare aloni. In questa situazione, è necessario fare un rapido lavaggio per portare via anche questi.

Insomma, per le macchie piccole questo metodo è infallibile. Per quelle più grosse, teniamo conto che ci vuole anche un risciacquo alla fine, che può rendere meno rapida la soluzione.

Ma resta comunque uno dei migliori metodi che ci siano contro questo tipo di sporco. Pochissimi conoscono questo facile e rapidissimo metodo per eliminare le macchie di trucco dai vestiti. Proviamolo e vedremo gli ottimi effetti.