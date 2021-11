Il caffè è forse la bevanda più apprezzata e consumata in tutta la penisola.

Da quando è arrivato In Italia, ormai qualche secolo fa, non l’abbiamo più abbandonato.

Il caffè è necessità per tutti, o quasi.

È la bevanda calda che solitamente dà il via alle nostre giornate, nonché quella che ci aiuta a rimanere svegli quando serve.

Se per caso siamo in ritardo, e non riusciamo a gustarlo prima di andare in ufficio, ci sentiamo spenti.

È, poi, il magico elisir che sostiene la maggior parte degli studenti universitari nelle lunghe nottate di studio durante le sessioni d’esame.

Al di là di tutto, il caffè è molto più semplicemente piacere, abitudine e convivialità.

Prendere un caffè è quasi sempre sinonimo di fare quattro chiacchiere, sia con i colleghi alle macchinette nei corridoi, che con gli amici al bar.

Nonostante, però, ricopra un ruolo così centrale nella nostra quotidianità e sia un vero e proprio rito, spesso pecchiamo di superficialità.

Infatti, probabilmente solo pochissimi conoscono questi 3 errori molto comuni da evitare quando si beve il caffè.

Innanzitutto, al bar capita spesso che il caffè venga servito con un bicchiere d’acqua.

Ebbene, molti di noi sbagliano perché bevono l’acqua dopo il caffè.

Andrebbe, invece, consumata prima, in modo da eliminare altri eventuali sapori di cibo e preparare il nostro palato ad assaporare bene la deliziosa bevanda.

Un’altra spinosa questione riguarda il modo di mescolare il caffè, che non andrebbe girato né in senso orario, né in quello antiorario, ma presupporrebbe tutt’altro movimento.

Sarebbe meglio, infatti, muoverlo delicatamente dall’alto verso il basso per distribuire adeguatamente aromi e sapori.

Durante quest’operazione, cerchiamo di non urtare la tazzina: un fastidioso tintinnio poco si addice alle regole del bon ton.

Pochissimi conoscono questi 3 errori molto comuni da evitare quando si beve il caffè

Finito di mescolare il caffè, l’errore è dietro l’angolo.

Infatti, sarebbe una vera caduta di stile – nonché cattiva educazione – mettere in bocca il cucchiaino prima di appoggiarlo. Meglio riporlo subito con cura sul lato destro piattino.

Queste sono solo alcune regole di quello che potremmo definire un piccolo galateo del caffè, soprattutto quando lo gustiamo al bar.

Servire correttamente il caffè a casa

Tuttavia, anche entro l’intimità delle mura domestiche sarebbe bene prendere alcuni accorgimenti per servire il caffè come dei perfetti padroni di casa.

Innanzitutto, sarebbe più corretto servire il caffè in salotto e non a tavola.

Se prepariamo il caffè con la moka, ricordiamoci di riporla sul vassoio dove avremo già sistemato le tazzine e la zuccheriera.

Infine, un ultimo consiglio.

È buona usanza accompagnare il caffè con un delicato dessert: bastano infatti dei semplici biscotti per rendere l’atmosfera ancora più conviviale.

Approfondimento

È davvero incredibile quanti errori commettiamo tutti i giorni quando vogliamo sorseggiare un buon caffè