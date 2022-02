I nostri amici a quattro zampe ci riempiono le giornate con tanto amore e qualche monelleria. Combinano molti guai, dalle scarpe rotte alla carta igienica sparsa per casa. Nonostante questo, li perdoniamo sempre, perché il loro affetto è incommensurabile.

Tra le tantissime razze che popolano il Pianeta, cerchiamo quella perfetta. Cerchiamo quella adatta a vivere in un appartamento, quella facilmente addestrabile, quella che non puzza, quella vivace e coccolona. La razza perfetta è quella che ha tutte queste caratteristiche.

Vi sono tante razze con le caratteristiche appena citate. Ma pochissimi conoscono queste 2 razze di cane, che non solo hanno queste peculiarità, ma hanno anche un pelo ipoallergenico e un’eleganza fuori dal comune.

Un leoncino

Vediamo la prima razza. Si chiama Piccolo cane leone, ma di un leone non ha nulla, se non una folta criniera morbida. È il suo pelo lucido a conferirle quest’eleganza innata, proprio come il Levriero Afgano. Il Piccolo cane leone, infatti, era una delle razze predilette dall’antica nobiltà europea.

Si tratta di una taglia media, che può vivere, in condizioni ottimali, fino a 14 anni, mentre il peso ideale oscillerebbe tra 4 e 8 kg. Per quanto riguarda il carattere, il cane è adatto a vivere in appartamento perché ha un temperamento tranquillo, ma al contempo è giocherellone, soprattutto con i bambini.

È considerata come una delle razze più intelligenti, per cui il suo addestramento dovrebbe essere una passeggiata. Specialmente, se abbiamo dei vicini. Sarebbe ideale anche per far compagnia agli anziani, perché ha una grande lealtà nei confronti della famiglia.

Pochissimi conoscono queste 2 razze di cane giocherellone e tra le più intelligenti adatte a vivere in appartamento

La seconda razza si chiama Schipperke ed è simile ad un volpino, con la differenza che il suo pelo è più corto e nero. Anche questa razza è molto elegante e ha un portamento invidiabile. In origine, questa razza era utilizzata prettamente per la caccia e per fare da guardia. Ha un senso di protezione innato, per cui è molto affezionato alla propria famiglia, verso la quale sarà sempre leale e fedele.

È tanto energico, per cui ha bisogno di giocare e passeggiare, nonché stare a contatto con le persone perché ama le coccole. Infine, essendo molto intelligente, anche l’addestramento sarà semplice. Basta solo usare i suoi punti deboli: il cibo e i giochi.

Approfondimento

Se il cane abbaia incessantemente è per questo motivo ed ecco come farlo smettere per non avere problemi con i vicini