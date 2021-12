Ormai i nostri telefoni fanno davvero di tutto. Ci permettono di telefonare e mandare messaggi, proprio come una volta. Ma fanno anche da calcolatrici, dispositivi per andare su Internet, fotocamere, console per videogiochi e molto altro.

Insomma, è facile perdersi in mezzo a tutte queste funzionalità. È un peccato, perché ci sono alcune funzioni davvero utilissime. Oggi ne scopriamo una in particolare, che serve per silenziare un po’ di fastidiose notifiche.

Grazie ad essa riusciremo ad avere un rapporto un po’ più sano con il nostro smartphone. Come vedremo, infatti, pochissimi conoscono questa funzione segreta del telefono che ci libera da disturbi ed insopportabili notifiche.

L’utile funzionalità

I telefoni di oggi, pur essendo importantissimi per la nostra vita quotidiana, hanno dei lati negativi.

Ad esempio spesso ci riempiono di notifiche: applicazioni, e mail e pubblicità ci disturbano di continuo, facendo vibrare senza sosta il dispositivo. La situazione è ancora peggiore se abbiamo tanti amici che ci scrivono su Whatsapp. In questo caso riceveremo tantissimi messaggi ogni giorno, con lo schermo che si accende ogni volta che qualcuno scrive qualcosa.

La funzionalità che vedremo oggi consente di limitare le notifiche in maniera intelligente, liberandoci da tutti questi fastidi. Si tratta di una funzione che è disponibile su tutti i dispositivi Android e che possiamo raggiungere dal menù delle impostazioni.

La funzione di cui parliamo è “benessere digitale”. Essa consente di fare tre cose: la prima è monitorare quanto tempo passiamo su ciascuna applicazione. In questo modo possiamo capire se stiamo passando troppo tempo di fronte allo schermo.

“Benessere digitale” permette anche di impostare dei timer per ciascuna applicazione. Così dopo un certo numero di minuti passati su una certa app, questa si chiude automaticamente e non si può più usare fino al giorno dopo.

Ma l’aspetto più importante di “benessere digitale” è la funzione detta “non disturbare” qui si possono impostare delle fasce orarie, durante le quali alcune applicazioni non possono più essere usate né mandarci notifiche.

Facciamo un esempio pratico: immaginiamo di non volere che Whatsapp ci disturbi la sera, mentre per il resto della giornata vogliamo vedere tutte le notifiche. In questa situazione dobbiamo impostare la fascia oraria serale (ad esempio, 20.00-24.00), e scegliere di bloccare Whatsapp.

In questo modo, per tutta la sera non riceveremo nessuna notifica fastidiosa, ma potremo goderci un momento di relax. Finita la fascia oraria, le notifiche arrivano tutte insieme e noi possiamo decidere di chiuderle oppure di leggere i messaggi.

