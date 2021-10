La carne è uno degli alimenti più apprezzati e consumati in Italia. È ricca di proteine e minerali, e se la mangiamo nel modo corretto può rivelarsi un ottimo alleato per la salute. L’importante è scegliere i prodotti e le ricette giuste. Le carni non sono infatti tutte uguali e alcune si fanno apprezzare per essere decisamente molto magre. Oggi parleremo proprio di una di esse. Pochissimi conoscono questa carne italiana ma è povera di grassi e perfetta per la dieta. Quindi allacciamo le cinture e spostiamoci in Trentino. È da qui che arriva la ricetta di cui stiamo per parlare.

Pochissimi conoscono questa carne italiana ma è povera di grassi e perfetta per la dieta

La carne di cui parleremo è la famosa carne fumada, una variante della carne salada tipica di Siror, comune della provincia di Trento. Ma non ci spaventiamo. Possiamo tranquillamente trovarla online o nei negozi specializzati.

Entrambe si preparano con la carne della coscia del manzo priva dell’osso e di tutto il grasso. È proprio questo il segreto che rende carne salada e carne fumada ottime per le diete povere di grassi. Prima di iniziare a lavorare la carne vanno, infatti, rimossi i nervi e vanno conservate soltanto le parti magre. Da qui inizia la marinatura che normalmente prevede aglio, bacche di ginepro, e altre spezie come rosmarino e pepe nero.

La differenza tra carne salada e fumada parte da questo punto della ricetta. Se la salada prevede soltanto 10-20 giorni di marinatura in salamoia, per la fumada serve un passaggio ulteriore. Ovvero l’affumicatura.

La carne fumada, dopo essere stata asciugata dalla salamoia, viene fatta affumicare per un mese in forno tra legni di latifoglie e rami di ginepro. Ed è proprio questo passaggio che le regala il suo gusto unico e inconfondibile.

Da non sottovalutare anche l’importanza del ginepro. Le sue bacche hanno ottime proprietà diuretiche e sono in grado di migliorare i processi digestivi. Un altro aspetto che rende la carne fumada un buon ingrediente delle diete ipo-caloriche.

Come consumarla

La carne fumada è perfetta come antipasto o come piatto unico, magari accompagnata da verdure di stagione o dai tradizionali “fasoi en bronzon”. Ovvero un contorno a base di fagioli borlotti lasciati ammollare in acqua e poi cotti in uno stufato di cipolla ed erbette aromatiche.

La carne fumada si sposa molto bene anche con le patate. Il suo gusto affumicato deciso contrasta alla perfezione la dolcezza del tubero.

Per accompagnare questa particolarissima carne lo chef consiglia una birra artigianale o un vino dal sapore deciso e con retrogusto fruttato.

