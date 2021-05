Il caldo ormai è arrivato e, durante questo periodo, coloro che amano cucinare hanno dei seri problemi. Infatti, stare davanti ai fornelli o al forno con questo clima non è esattamente facile. Per questo motivo, vogliamo suggerire un delizioso dessert che non ha bisogno di alcun tipo di cottura e che è l’ideale per la stagione che stiamo vivendo. Si tratta di un piatto, forse, non molto comune. Infatti, pochissimi conoscono la ricetta per questo dolce perfetto per la stagione, semplicissimo da preparare e che non ha bisogno del forno. Vediamo di che piatto stiamo parlando.

Lo zuccotto senza cottura, una vera e propria delizia per il palato

Oggi presentiamo la ricetta dello zuccotto senza cottura. A differenza del classico, questo dessert non avrà bisogno del forno per essere servito in tavola e si rivelerà perfetto per l’estate. Per realizzarlo, dovremo procurarci:

230 gr di panna liquida fresca;

640 gr di formaggio spalmabile fresco;

100 gr di biscottini secchi;

20 gr di cacao amaro in polvere;

30 gr di more;

30 gr di lamponi;

40 gr di zucchero a velo;

frutti di bosco in generale per decorare;

menta.

E ora vediamo come assemblarli per dar vita a questo dolce buonissimo.

I passaggi da seguire per dar vita al nostro zuccotto estivo

Visto che pochissimi conoscono la ricetta per questo dolce perfetto per la stagione, semplicissimo da preparare e che non ha bisogno del forno, è arrivato il momento di svelarla a tutti. Prendiamo una ciotola e versiamoci il formaggio e lo zucchero. Mescoliamo fino a che gli ingredienti non diventeranno cremosi e, successivamente, dividiamo la crema in 3 parti in 3 ciotole diverse (in due metteremo 200 gr, in una 240). Versiamo lamponi e more in un mixer e, una volta ottenuta una salsina, versiamola nella ciotola con più crema, mescolando. Versiamo poi il cacao in un’altra delle due ciotole con meno crema e mescoliamo anche qui. Successivamente montiamo la panna e versiamola in modo uguale nelle 3 ciotole. Prendiamo quella che contiene più crema e mettiamola in un sacchetto per alimenti, dopo averne tagliato gli angoli. Ora, prendiamo uno stampo da zuccotto da 15 cm e ricopriamolo con della pellicola.

Ecco le ultime azioni da compiere per servire il nostro dessert

Riprendiamo in mano il sacchetto con la crema di more e lamponi e spargiamola sullo stampo, levigandola poi con un cucchiaio. Mettiamo poi i biscotti e riversiamo anche la crema bianca e quella al cacao, riempiendo lo stampo. Copriamo tutto con una pellicola trasparente e mettiamo il nostro dolce in congelatore per circa 2 ore. Togliamo poi la pellicola dalla base e capovolgiamo il dessert su un piatto. Eliminiamo lo stampo e la pellicola anche sulla parte superiore e decoriamo con menta e frutti di bosco!

