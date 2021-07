Per avere un orto sano e rigoglioso è necessario fare attenzione a molte cose. Innanzitutto, bisogna studiare ciascuna delle nostre piante per capire quali sono le cure giuste da dare. In ogni momento dell’anno, poi, bisogna fare i lavori giusti per tutelare il raccolto. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di aiutare i lettori sotto questo aspetto. Ad esempio, qualche tempo fa abbiamo indicato che cosa fare a luglio nell’orto per avere grandi coltivazioni.

Oggi invece andiamo a toccare un tema di cui tutti hanno paura, ovvero i nemici delle nostre piante. Parassiti di ogni tipo mettono in pericolo il raccolto, dobbiamo trovare un modo per salvarlo. Oggi vediamo una soluzione molto particolare ma anche efficacissima, a cui non molti pensano. Pochissimi conoscono la geniale soluzione per eliminare per sempre insetti e lumache dall’orto.

Ecco che cosa fare

Consigliamo a tutti di comprare qualche gallina e qualche pollo. Sembra una soluzione un po’ stramba, e forse lo è, ma ci darà anche tanti vantaggi.

Il principale lato positivo è proprio dato dal fatto che questi animali ci libereranno da insetti e lumache. Sono, infatti, dei predatori temibili e finché ci saranno loro le nostre piante saranno tutelate.

Le galline ci garantiranno tante uova, quindi cibo sano a chilometro zero. Le uova, inoltre, sono anche alleate dell’orto. Se spargiamo i gusci attorno alle nostre piante, infatti, questi daranno nutrimento utile al terreno e anch’essi terranno lontane le lumache. Insomma, le galline ci daranno un aiuto doppio, sia mangiando che deponendo uova.

Ovviamente, prima di acquistare animali da fattoria, assicuriamoci di poterli mantenere. Bisognerà, infatti, fornire loro delle cure ben precise e trovare un posto dove tenerli al riparo. Tuttavia, se siamo sicuri di questa scelta avremo grandi soddisfazioni e le nostre piante cresceranno rigogliose.