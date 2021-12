Il Natale è ormai arrivato e in questi giorni prepareremo e consumeremo piatti deliziosi e golosissimi. Un pranzo di Natale che si rispetti è fatto di diverse portate, tutte molto corpose e spesso impegnative.

Antipasti, primi, secondi, contorni e per finire una bella fetta di pandoro o panettone, magari anche farciti. Abbiamo già svelato la semplice ricetta di una crema irresistibile per farcire il panettone a Natale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Se invece stiamo cercando un’idea sfiziosa per finire i pranzi di questi giorni in modo diverso dal solito, ma altrettanto goloso, oggi abbiamo l’idea perfetta.

Se generalmente serviamo il sorbetto al limone per terminare un pasto importante, oggi suggeriremo una ricetta alternativa ma altrettanto sfiziosa. Infatti, pochissimi conoscono la deliziosa alternativa al sorbetto al limone per finire i pranzi delle feste con golosità e leggerezza.

Abbiamo già consigliato alcune idee veloci e semplici da realizzare per finire un pranzo importante. Ad esempio, bastano solo 4 ingredienti per preparare un eccezionale dolce al cucchiaio in soli 10 minuti.

Il sorbetto al limone resta sempre un grande classico, ma perché non provare a stupire gli ospiti con questa curiosa alternativa?

Si prepara davvero velocemente e servono pochissimi ingredienti. Siamo certi che conquisterà tutti al primo assaggio, dunque procediamo elencando gli ingredienti e tutti i passaggi.

Ingredienti

1 kg ananas;

mezza radice di zenzero;

250 g di zucchero;

200 ml di acqua;

lamponi freschi;

5 foglioline di menta.

Pochissimi conoscono la deliziosa alternativa al sorbetto al limone per finire i pranzi delle feste con golosità e leggerezza

Oggi prepareremo un sorbetto all’ananas aromatizzato allo zenzero. Prendiamo l’ananas, sbucciamolo e puliamolo per bene. Rimuoviamo la parte più dura e tagliamo il resto a tocchetti. Mettiamo i cubetti di ananas in un frullatore per ottenerne la polpa. Trasferiamola in un contenitore e lasciamola da parte.

Nel frattempo, in un pentolino mettiamo lo zucchero e la mezza radice di zenzero. Aggiungiamo l’acqua a filo e portiamo il tutto ad ebollizione mescolando sempre. A questo punto, lasciamo il composto sulla fiamma finché assumerà la consistenza di uno sciroppo.

Filtriamo lo sciroppo aromatizzato allo zenzero usando un colino a maglie larghe ed uniamolo alla polpa di ananas. Amalgamiamo il tutto con una spatola e trasferiamo il composto in un contenitore nel freezer. Lasciamo riposare il sorbetto per circa 4 ore ricordandoci di mescolarlo ogni 30 minuti.

Quando dovremo consumarlo, estraiamo dal freezer il contenitore del sorbetto e serviamolo in flûte o bicchieri di vetro. Guarniamo ogni sorbetto con una manciata di lamponi freschi ed una fogliolina di menta.

Consiglio

Per fare più in fretta, possiamo mescolare il sorbetto soltanto una volta dopo la prima mezz’ora in freezer. Dopodiché, dovremo poi frullarlo con un frullatore ad immersione prima di servirlo.

Se non troviamo dei lamponi freschi, possiamo sostituirli con i chicchi del melograno oppure con del semplice ananas tagliato a cubetti piccoli.