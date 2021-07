Stiamo parlando del riso nero Venere. Questo riso lo troviamo sugli scaffali del supermercato da non molto tempo ma ha delle proprietà invidiabili.

Fino al 1997 infatti ancora non esisteva! È infatti frutto di un incrocio, un “ibrido” creato a Vercelli fra il riso padano e il riso nero asiatico.

Fra le virtù di questo riso troviamo, infatti, la capacità antiossidante che contrasta i radicali liberi. È quindi un ottimo prodotto antiage.

Ma questa volta non ci servirà per mangiarlo bensì sarà al centro di una ricetta di bellezza.

Pochissimi comprano questo riso non sapendo che dopo il mare potrebbe risolvere questo problema

Dopo le vacanze al mare, infatti, i nostri capelli sono sfibrati e intrattabili. La salsedine e il sole sono agenti lesivi della nostra chioma.

Ecco allora che ci viene in aiuto il riso nero corvino!

Vediamo, quindi, come realizzare una maschera nutriente per capelli a base di riso nero.

Ingredienti

Tre cucchiai di olio d’oliva;

250 grammi di riso nero Venere;

mixer ad immersione.

Come per ogni preparazione cosmetica fai-da-te si consiglia di testarla su un piccolo lembo di pelle del braccio per verificare eventuali reazioni allergiche.

Procediamo come segue

Mettiamo a bollire il riso per 10 minuti, scoliamolo e riponiamolo nel bicchiere alto del mixer ad immersione. Vi aggiungiamo 3 cucchiai d’olio d’oliva e 3 cucchiai di acqua di cottura e frulliamo. Aggiungiamo altra acqua di cottura qualora il composto risulti troppo denso. La consistenza giusta è quella burrosa di una maschera per capelli normale.

A questo punto applichiamo l’impacco su tutta la lunghezza del capello. Lasciamo in posa per almeno 10 minuti.

Trascorso questo tempo, sciacquiamo abbondantemente. Fatto questo, procediamo con il consueto shampoo delicato.

I capelli privi di energia e nutrimento diventeranno subito morbidi e setosi.

