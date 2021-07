Quando cuciniamo abbiamo troppo spesso davanti a noi un dubbio. Pensiamo che possiamo scegliere o una cosa o l’altra, ma che non possiamo avere tutto. Esistono, infatti, alimenti che sono molto gustosi, ma che a livello di salute ci fanno male. Allo stesso tempo, pensiamo che ci siano alimenti che gustosi non sono, ma che ci fanno benissimo. In realtà, questa visione è abbastanza lontana dal vero. Perché? Ebbene, perché possiamo creare dei piatti gustosi con degli ingredienti che fanno anche bene alla salute. Possiamo, altrimenti, non aggiungere il sale.

Ecco, il sale è un ingrediente fondamentale della nostra dieta, ma dobbiamo assolutamente rispettare delle dosi. Troppo sale è una bomba per le nostre vene e per la nostra pressione e dovremmo cercare di evitarlo. Come? Magari scegliendo una spezia. Infatti, in pochissimi comprano questa spezia deliziosa perfetta per vene, pressione bassa e cuore.

Un mix di erbe

Lo avremo già capito. Al posto del sale ci possiamo mettere le meravigliose erbe di Provenza. La loro fortuna è cominciata quarant’anni fa e ora le conoscono in molti. In generale, per erbe di Provenza si intende una miscela di molteplici spezie, con il timo, rosmarino, santoreggia e origano in preponderanza. Per potersi chiamare erbe di Provenza tutte le spezie devono arrivare dalla Francia.

Pochissimi comprano questa spezia deliziosa perfetta per vene, pressione bassa e cuore

Gli usi delle erbe di Provenza sono davvero molteplici e, come ricordato prima, possiamo usarle al posto del sale. Magari preparando questa ricetta deliziosa di pesce, possiamo inserirle a metà cottura. Non ci dimentichiamo che le erbe di Provenza sono anche perfette per la carne. Alcuni chef francesi lasciano le bistecche a marinare nelle spezie, per poi cuocerle direttamente in padella. Noi possiamo usarle sia direttamente in cottura sia a fine cottura, per dare quel tocco di colore e di gusto al piatto.