Nell’ultimo anno la passione degli italiani per l’orto è esplosa. La causa principale è chiara: la pandemia ci ha costretto a stare chiusi in casa. Abbiamo cercato passioni da portare avanti senza uscire. L’orto è una delle migliori di tutte, chi è abbastanza fortunato da avere spazio per coltivare può davvero divertirsi.

In un articolo precedente abbiamo indicato uno dei migliori ortaggi da piantare in questi mesi. Oggi, invece, andiamo a toccare un tema importante e che forse molti sottovalutano, ovvero i costi associati alla coltivazione di un orto. Scopriamo, infatti, qual è il prezzo da pagare per questa bella passione.

Le spese principali

A pesare sul bilancio sono soprattutto il terriccio in cui far crescere la pianta, i vasi, gli attrezzi ed eventuali strutture come recinzioni o supporti. A questi vanno poi ovviamente aggiunte le piante (o i semi) e le erbe aromatiche.

Per chi coltiva sul balcone i costi sono in genere molto bassi, sotto i cento euro. Chi invece vuole avere un’area più ampia fuori casa può arrivare a spendere di più, circa 500 euro per un orto grande 40-45 metri quadri. La cifra poi sale se si vuole un orto più grande e più “professionale”.

Insomma, per un buon orto possono essere necessarie alcune centinaia di euro. Tuttavia, non è una spesa eccessiva, anche perché ovviamente tutti gli ortaggi che raccogliamo ci fanno risparmiare sugli acquisti al mercato.

Non solo, ma ci garantiscono anche di avere prodotti a chilometro zero, perciò si ha anche un vantaggio in termini di salubrità del cibo. Coltivare, quindi, continua ad essere una buona scelta anche se in pochissimi ci pensano, ma questi sono i costi di un orto fatto in casa.