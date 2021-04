Non tutte riusciamo a dormire ogni notte, le famose e consigliate otto ore. I motivi sono molteplici. Siamo stressate e abbiamo dei pensieri negativi, non vogliamo smettere di guardare la nostra serie Tv preferita o siamo delle neo mamme alle prese con un bambino piccolo. Ancora, siamo tornate tardi da una festa.

Dopo una notte insonne, al mattino, la maggior parte di noi sarà stanca, con il viso gonfio e la pelle spenta.

Pochissime donne conoscono questi segreti miracolosi per sembrare sempre fresche e riposate al mattino anche se abbiamo dormito male e per poche ore.

Come possiamo rimediare

Ecco qualche consiglio per sembrare riposate, fresche e con il viso luminoso.

La prima cosa da fare, ma che non c’entra nulla con la beauty routine del mattino, è posizionare la sveglia lontana dal nostro letto. Questo per evitare di posticiparla ogni cinque minuti. Saremo così costrette ad alzarci dal letto per spegnerla e, una volta in piedi, non avrebbe più senso rimettersi a dormire.

Cominciamo con il bere due bicchieri di acqua per idratarci. Ora passiamo al viso e al contorno occhi. Al mattino lavare il viso con acqua fredda è importante non solo per svegliarci ma anche per tonificare la pelle.

Il contorno occhi, che tanto temiamo, possiamo trattarlo applicando una crema decongestionante o utilizzando il famoso metodo casalingo dei cucchiaini freddi lasciati in congelatore. Stendiamo il contorno occhi e picchiettiamo sulle occhiaie.

I capelli al mattino saranno piatti e spettinati. Se non abbiamo il tempo di lavarli salviamoci applicando lo shampoo secco che li renderà puliti e voluminosi. Ora raccogliamo i capelli in una coda o uno chignon morbido.

Passiamo al trucco

Puliamo bene il viso per eliminare i residui di trucco e tamponiamo con il tonico. Prima di applicare il fondotinta utilizziamo una crema idratante e fresca per tonificare la pelle. Un fondotinta pesante potrebbe accentuare la stanchezza, optiamo per una bb cream leggera e un correttore per eliminare le occhiaie e le piccole imperfezioni.

Ora tanto blush per donare alla pelle quell’aspetto roseo e sano, mascara e per terminare applicare un lip balm o un rossetto dai toni naturali.

Ora siamo pronte per affrontare al meglio la giornata.