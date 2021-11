Le piante aromatiche sono delle erbe molto particolari. Grazie al sapore unico e al profumo inconfondibile sono utilizzate in cucina per insaporire gli alimenti. Le loro foglie contengono dei preziosi oli essenziali, molto utilizzati per scopi medicamentosi e officinali. Infatti, queste erbe sono considerate dei rimedi naturali che potrebbero aiutare a risolvere i piccoli problema di salute. Ad esempio, la usiamo poco questa pianta aromatica autunnale che potrebbe sostituire il sale e calmare i dolori.

Inoltre le loro foglie essiccate, sono un ottimo rimedio per scaldare il corpo durante le fredde giornate invernali.

Spesso pensiamo che le erbe aromatiche si possano coltivare solo in primavera e in estate. Ma in realtà ci sono delle varietà che resistono al freddo. Anche con l’arrivo dell’autunno non dobbiamo assolutamente rinunciare al meraviglioso profumo e al loro sapore unico. Ad esempio, molti ignorano che queste piante aromatiche crescono sane e rigogliose anche in inverno.

Pochi si aspettano che questa pianta aromatica dal sapore pungente può essere coltivata anche in autunno

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un’erba molto amata, dal sapore intenso e fresco. Ci riferiamo alla menta, un’erba diffusa in tutto il Mondo, soprattutto nei Paesi che possiedono un clima temperato. Si tratta di una erbacea perenne dalle radici molto lunghe. La menta possiede delle foglie lanceolate di colore verde brillante e dei fiori piccoli e a forma di spiga. Una pianta molto resistente che ama i luoghi semi ombreggiati e che necessita di terreni soffici e ben drenati. Un’erba facile da coltivare e che ha bisogno di innaffiature abbondanti solo durante i mesi primaverili ed estivi.

Ma come proteggere questa pianta aromatica

Abbiamo detto poc’anzi che la menta è una pianta aromatica molto resistente. Ma pochi si aspettano che questa pianta aromatica dal sapore pungente può essere coltivata anche in autunno. Infatti con il sopraggiungere delle temperature più fredde, dobbiamo assolutamente dedicarle qualche accortezza in più.

Per esempio, possiamo proteggere le sue radici dal gelo, coprendo il terreno con dei piccoli pezzettini di corteccia. Questa soluzione proteggerà la pianta e terrà ben umido il terriccio. Se coltiviamo la nostra menta in un vaso, meglio proteggerla anche dal vento. Ad esempio, possiamo portarla in casa.

Inoltre, durante la stagione autunnale, innaffiamola di rado e solo quando il terreno è ben asciutto. Provvediamo anche alla concimazione, utilizzando dei fertilizzanti ricchi di aminoacidi. Però, se le foglie della menta dovessero cadere, non preoccupiamoci perché rinascerà sana e rigogliosa in primavera.